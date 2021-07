പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രവേശനം വാക്സീനെടുത്തവർക്ക് മാത്രം; നിബന്ധന ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ

അബുദാബി∙ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രം പ്രവേശനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഞായറാഴ്ച മുതൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് പിസിആർ നെഗറ്റീവ് ഫലവും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കി. ഇതിനു പുറമെയാണ് 20 മുതൽ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.

വാക്സീനെടുത്താൽ ആപ്പിൽ കാണണം

ജിം, കായിക വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, റിസോർട്ട്, മ്യൂസിയം, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, തീം പാർക്ക്, സർവകലാശാലകൾ, സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂൾ, നഴ്സറി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അൽഹൊസൻ ആപ്പിൽ പച്ച കാണിക്കണം. ‌‌ലൈവ് പരിപാടികൾക്കു ഇത് ജൂൺ 6 മുതൽ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.

സഞ്ചാരിയായാലും റജിസ്ട്രേഷൻ വേണം

വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കും നിയമം ബാധകം. ടൂറിസ്റ്റ്, വിസിറ്റ് വീസയിലുള്ള യൂണിഫൈഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ വച്ചാണ് വിനോദസഞ്ചാരികളും സന്ദർശകരും അൽഹൊസൻ ആപ്പിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. 12 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇളവുണ്ട്. യുഎഇയിൽ 12 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ എടുക്കാം.

സർക്കാർ ഓഫിസിലേക്കാണോ

വാക്സീൻ എടുത്തവരാണെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഞായർ മുതൽ 48 മണിക്കൂറിനകം എടുത്ത പിസിആർ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധം. വാക്സീൻ എടുക്കുന്നതിൽ ഇളവുള്ളവർക്കു പിസിആർ നെഗറ്റീവ് ഫലം കാണിച്ചാൽ മതി. 16 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർക്ക് നിബന്ധന ബാധകമല്ല.

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇളവ്

15 വയസ്സോ അതിലോ താഴെയുള്ളവർ, വാക്സീൻ എടുക്കുന്നതിൽ ഇളവുള്ളവർ. ഇവർ ആപ്പിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.

വാക്സീൻ ഇളവിന് അപേക്ഷിക്കാം

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡിയും ഇളവിനുള്ള രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ വിവരം എസ്എംഎസ് ആയി ലഭിക്കും. ഫലം അൽഹൊസൻ ആപ്പിൽ. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുമായി സേഹയിലെ ‍ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാലും പരിശോധിച്ച് ഇളവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

ഇളവിന് അർഹർ

കോവിഡ് ബാധിതർ, 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ, ഗർഭിണികൾ, രാജ്യത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് വാക്സീൻ എടുത്തവർ. വാക്സീൻ അലർജിയുള്ളവർ.

പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം..

ഷോപ്പിങ് സെന്റർ, റസ്റ്ററന്റ്, കോഫി ഷോപ്പ്, ചില്ലറ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾ (സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, ഫാർമസി ഒഴികെ) എന്നിവയാണു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുക.

English Summary: Abu Dhabi from August 20 would allow only vaccinated people access to some public places.