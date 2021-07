സൗദിയിലേക്കു മടങ്ങാനാകാതെ നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു നിവേദനം

ജിദ്ദ∙ സൗദിയിൽ നിന്ന് അവധിക്കായി നാട്ടിൽ പോയി യാത്രാ പ്രതിസന്ധി മൂലം തിരിച്ചുവരാനാകാതെ നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഫോറം ഭാരവാഹികൾ ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് ആലമിന് നിവേദനം നൽകി. പ്രവാസികളുടെ മടക്ക യാത്രയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് രേഖകൾ സംബന്ധിച്ചും നിലനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനു നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഇടപെട്ട് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു രണ്ട് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചുപോരുന്നതിനു നേരിട്ടു വിമാന സേവനം ഒരുക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ സൗദിയിൽ തന്നെ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനം ഒരുക്കാം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ടു യാത്രാവിലക്കു നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരികയും അവിടെ ആഴ്ചകൾ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തികമായും മറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ പ്രവാസികൾക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു രണ്ടു വാക്‌സിനുകളും എടുത്തവർക്കു നേരിട്ടുള്ള വിമാനയാത്ര ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ പരമാവധി ചെലവ് കുറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് അത് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അതേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രവും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും നൽകുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സൗദിയിൽ തങ്ങളുടെ "കോവിഡ് സ്റ്റാറ്റസ്" അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാവശ്യമായ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളോടെ ഏകീകരിച്ച രൂപത്തിലുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അതോറിറ്റികൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ സൗദിയിൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും വ്യത്യസ്തമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളും കാരണം പ്രവാസികൾക്കു സൗദിയിലെ താമസ സംബന്ധമായ രേഖകളിൽ ചേർക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതൊഴിവാക്കി രേഖകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും നയതന്ത്ര തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് ജിദ്ദ കോൺസുലേറ്റ് നൽകുന്നത്, വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഇരു മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺസൽ ജനറൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഫോറം സൗദി നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ അഷ്‌റഫ് മൊറയൂർ, ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ ഇ.എം. അബ്ദുല്ല, മിക്‌സ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഗനി മലപ്പുറം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

