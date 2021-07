മസ്കത്ത് ∙ ഒമാനിൽ 12നും 18നും ഇടയ്ക്കു പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയായാൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സൈദി. 3.2 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. 96% പേരും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതായും അറിയിച്ചു.

English Summary: Schoosl will be open after students got vaccinated