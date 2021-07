റിയാദ് ∙ പൊതുയിടങ്ങളിൽ ആളുകളെ മുഖം മൂടി ധരിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നാലംഗ സംഘത്തെ സൗദി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികളെല്ലാവരും സൗദി സ്വദേശികളാണ്.

സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ കണ്ടാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇരുപതും മുപ്പതും വയസുള്ളളവരാണ് പ്രതികൾ. ഇവരെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി.

English Summary: Four arrested in Saudi for wearing scary masks, pranking people