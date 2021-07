5ജി വേഗത്തിൽ അബുദാബി മുന്നിൽ

അബുദാബി∙ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് സൂചികയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ നഗരങ്ങളിൽ അബുദാബിയും. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ 421.26 എംബിപിഎസ് വേഗവുമായി അബുദാബി മറ്റ് പല തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളെയും കടത്തിവെട്ടി മുൻനിരയിൽ എത്തി.

നെറ്റ് വർക്ക് പരിശോധനാ രംഗത്തെ വൻകമ്പനിയായ ഊക്ലയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണിത് വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ 5ജി നെറ്റ് വർക്ക് കിട്ടുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളിൽ അബുദാബി ഇടം പിടിച്ചതിനു പുറമേ ആകെയുള്ള പ്രകടനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ 5ജി ലഭിക്കുന്ന നഗരമായും മാറി. ടിഡിആർഎ (ടെലിക്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ അതോറിറ്റി) ആണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഡിജിറ്റൽ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന യുഎഇയിലെ ഭരണാധിപന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും പ്രതിബന്ധതയുടെയും ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് ടിഡിആർഎ ഡയറക്ടർ മാജിദ് സുൽത്താൻ അൽ മെസ്മർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണ നടപടിക്ക് ഇത് കുതിപ്പേകുമെന്നും വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ അവസരംനൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Abu Dhabi’s 5G experience among Top 3 in the world.