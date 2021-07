ദുബായ്∙ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം നാട്ടിൽ പോയത് ബാച്‌ലേഴ്സ് ഫ്ലാറ്റുകളിലെ താമസക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടിയായി. സഹതാമസക്കാർ പോയിട്ട് മാസങ്ങളായതിനാൽ വാടകയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെലവു കുത്തനെ കൂടി. തുല്യമായി പങ്കിടുന്ന വൈദ്യുതി-ജല നിരക്കും അടുക്കള ചെലവുമെല്ലാം ഇവർക്ക് അധിക ബാധ്യതയായി.

ജോലിയിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊപ്പം അധിക ബാധ്യതകളും പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണ്. ഷോപ്പിങ്ങും പാചകവും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും ചെലവുകൾ കയ്യിലൊതുങ്ങുന്നില്ല. കരാമയടക്കമുള്ള പ്രധാന താമസമേഖലകളിൽ വൈദ്യുതി-ജല നിരക്ക് കൂടാതെ ശരാശരി 1,000 ദിർഹമാണ് (20,000 രൂപയോളം) ബെഡ് സ്പേസ് വാടക.

വൈദ്യുതി-ജല നിരക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 150 ദിർഹം (3000 രൂപയോളം). നാട്ടിൽ പെട്ടുപോയവർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനാൽ വാടക നൽകാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ബാങ്ക് വായ്പ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അടവ് എന്നിവ മുടങ്ങിയതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഗൾഫിലെ കൂട്ടുകാർ മാത്രം.

കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നവർ ബാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ഫ്ലാറ്റിലെ ഒരു മുറി ഉപാധികളില്ലാതെ വാടകയ്ക്കു നൽകാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിലും ആളെ കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. അടുക്കള ഷെയർ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുപോലും ആരുമില്ല.

മുറി മാറിയാൽ ബാധ്യത ഇരട്ടി

ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബെഡ് സ്പേസും മുറികളും ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കു മാറാനാകാത്ത അവസ്ഥ. അഡ്വാൻസ് തുക അധിക ബാധ്യതയാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല. സ്വന്തം പേരിൽ ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്താലും കൂടെ താമസിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്തതും പലരെയും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു.

അടുക്കളയിൽ കൂട്ടുപാചകം

ബാധ്യത കൂടാതിരിക്കാൻ ബാച്‌ലേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയ വഴികളിലൊന്നാണ് സംയുക്ത പാചകം. ആളു കുറഞ്ഞതോടെ 2 മുറികളിലുള്ളവർ ചേർന്നു പാചകം ചെയ്യുന്നു. പല മുറികളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമായതിനാൽ ചെലവു കൂടാതിരിക്കാൻ പാചകം ഒരുമിച്ചാണ്. മനസ്സുവച്ചാൽ ഷോപ്പിങ്ങിലും ചെലവു ചുരുക്കാം. ഹൈപ്പർ-സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെ ഓഫറുകൾ നോക്കി വാങ്ങണമെന്നു മാത്രം.

വിവിധ കടകളുടെ ഓഫറുകൾ വാട്സാപിൽ എത്തുന്നതിനാൽ എളുപ്പം. കടകളുടെ ബ്രോഷറുകളും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിറയുകയാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഒരു കടയിൽ ഓഫർ ഉണ്ടാകില്ലെന്നതിനാൽ പലയിടങ്ങളിലും കയറിയിറങ്ങണമെന്നു മാത്രം. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചവരെ കറങ്ങിയാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ പരമാവധി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാം.

ജോലി വേണ്ടെങ്കിൽ അവധിക്കു പോകാം

നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കു വിലക്കില്ലെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അവധിയെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ജബൽ അലിയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആയ ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി എം. മണികണ്ഠൻ പറയുന്നു.

അവധിയെടുത്താൽ പകരം ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോകാം. എന്നാൽ മടങ്ങിവന്നാൽ ജോലിക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുപറയാനാവില്ലെന്നാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിലപാട്.

ജീവനക്കാരിൽ പലരും നാട്ടിൽ പോയതിനാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒറ്റയ്ക്കു പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്ന് ഷിപ്പിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപന ഉടമ സുധീഷ് കെ. പാറാൻ പറയുന്നു.

