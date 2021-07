ബുറൈദ ഈന്തപ്പഴ മേളയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം

അൽ ഖസീം ∙ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഈന്തപ്പഴ മേളകളിൽ ഒന്നായ ബുറൈദ ഈന്തപ്പഴ മേളയ്ക്ക് നാളെ (ഞായർ) തുടക്കമാകും. കൃഷി ഇപ്പോഴും പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി തുടരുന്ന ബുറൈദയിലെ ഈ വാർഷിക മേള സൗദിയിലെ കാർകോത്സവത്തിനും മൂല്യത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ്. കേവലം വിപണന കേന്ദ്രം എന്നതിനപ്പുറം പ്രദേശത്തെ ആഘോഷം തന്നെയാണ് ഈ ഈന്തപ്പഴ മേള. കർഷകർക്കും വ്യാപാരികള്‍ക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രധാനമായ ഈ മേള കാഴ്‌ചക്കാർക്കും അപൂർവ ചാരുത സമ്മാനിക്കും.

സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാചകകല വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് അൽ ഖസീം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് വിപുലമായ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിവിധ സർക്കാർ, സർക്കാരേതര, സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ജനകീയ മേള 35 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. ഈന്തപ്പഴ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർക്കും യുവാക്കൾക്കും ഈ ഉത്സവം അതിപ്രധാനമാണ്. 100ലധികം കർഷകർ മേളയിൽ പങ്കു ചേരും.



ഈന്തപ്പഴങ്ങൾക്ക് പുറമെ അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളായ ചാറ്, കുഴമ്പ്, ജാം, ചോക്ലേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇനങ്ങളും മേളയിൽ ലഭ്യമാണ്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈന്തപ്പഴ ഉത്സവം ലക്ഷ്യമാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും ഇവിടെ എത്തുക പതിവാണ്.



സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികളും മേളയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈന്തപ്പനകൾ ഉള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ്. ആകെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 25 ശതമാനവും സൗദിയാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. അൽ ഖസീം മേഖലയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 8 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഈന്തപ്പനകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.



