ദോഹ ∙ ഖത്തറില്‍ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ ആറു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടു മുതല്‍ പുതിയ ക്വാറന്റീന്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതിനാല്‍ ഡിസ്‌കവര്‍ ഖത്തറില്‍ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഹോട്ടല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ബുക്കിങ് തുടങ്ങി. ഒരാള്‍ക്ക് 1,039 റിയാല്‍ ആണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ഹോട്ടലിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര, മൂന്നു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് പാക്കേജ്.

പത്തു ദിവസത്തേയ്ക്ക് 4,569 റിയാല്‍ മുതലാണ് നിരക്ക്. ഒരു തവണ ബുക്ക് ചെയ്താല്‍ പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ല. യാത്രയ്ക്ക് 14 ദിവസം മുന്‍പ് ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ റദ്ദാക്കല്‍ ഫീസില്ലാതെ റീഫണ്ട് ലഭിക്കൂ. വിമാനം റദ്ദാക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ തിയതിയില്‍ എയര്‍ലൈന്‍ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുക, യാത്രയ്ക്ക് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എടുക്കുന്ന കോവിഡ് പിസിആര്‍ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആകുക, ഖത്തറിലെത്തുമ്പോള്‍ അധികൃതര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കുക എന്നീ കാരണങ്ങളെങ്കില്‍ മാത്രമേ റീ ഫണ്ട് അനുവദിക്കൂ. അപേക്ഷ നല്‍കി പരമാവധി 60 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുക.



പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതുക്കിയ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം ഖത്തര്‍ ഐഡിയുള്ള, ഖത്തറില്‍ വെച്ച് കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവര്‍ക്കും കോവിഡ് വന്നു ഭേദപ്പെട്ടവര്‍ക്കും ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആറു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നു മടങ്ങി എത്തുമ്പോള്‍ ദോഹയിലെത്തി രണ്ടു ദിവസം ഹോട്ടല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മറ്റെല്ലാ വിഭാഗം യാത്രക്കാര്‍ക്കും പത്തു ദിവസമാണ് ഹോട്ടല്‍ ക്വാറന്റീന്‍. ഖത്തറിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തു നിന്നാണ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്തതെങ്കില്‍ ഖത്തര്‍ അംഗീകൃത വാക്‌സീന്‍ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഖത്തര്‍ അംഗീകൃത വാക്‌സിനെടുത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളു.



ഹോട്ടല്‍ ബുക്കിങ്ങിന്: https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/



ക്വാറന്റീന്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ അറിയാന്‍: https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx

