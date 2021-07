വർക് ഫ്രം ഹോം നയം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് യുഎഇ

അബുദാബി∙ യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 'വർക് ഫ്രം ഹോം ' പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്തിനു പുറത്തുള്ളവർക്കും തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതോടൊപ്പം കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പൂർണമായും കോവിഡ് മുക്തമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർടൈം, പൂർണതോതിലുള്ള വർക് ഫ്രം ഹോം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം സംവിധാനമാണ് മാനവവിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും അധികഭാരം കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ വർക് ഫ്രം ഹോം സഹായിക്കും. വിദൂരങ്ങളിലുള്ള തൊഴിലന്വേഷകർക്കും സംവിധാനം പ്രയോജനം ചെയ്യും.

തൊഴിൽരഹിതരായവർക്ക് പാർടൈം ജോലി ലഭിക്കുന്നതു ആശ്വാസകരമാകും. ഒപ്പം ഗതാഗത ചെലവുകളും യാത്രാ പ്രയാസങ്ങളുമില്ലാതെ തൊഴിലെടുക്കാനാകും. ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായോ ജോലിയൊടുക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കുകയാണ് മന്ത്രാലയ ലക്ഷ്യം. തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജോലിക്കാർക്കും സമൂഹത്തിനും വർക് ഫ്രം ഹോം ഗുണകരമാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വർക് ഫ്രം ഹോം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജോലിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത അവധി മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ തൊഴിലുടമകൾക്കും സാധിക്കും. ഉൽപാദന ശേഷിയും വരുമാനവും വർധിപ്പിക്കും. ജോലിക്കാരുടെ വൈദഗ്ധ്യം വളർത്താനും തൊഴിൽ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും. വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കും. ദൈനംദിന യാത്രയില്ലാത്തതിനാൽ ചെലവു ലാഭിക്കാം. മാനസിക സമ്മർദ്ദവും കുറയും. കൂടാതെ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനുംസമയം ലഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പരസ്പര ധാരണ വേണം

തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും തമ്മിൽ പരസ്പര ധാരണയിലൂടെ വേണം സംവിധാനം നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം പ്രധാനമാണ്. തൊഴിൽ സമയവും തീരുമാനിക്കണം. വേതനം, സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങി അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുവിഭാഗവും സമ്മതപത്രം തയാറാക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിഷ്കർഷിച്ചു.വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാൽ വർക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനം റദ്ദാക്കാനും തൊഴിലുടമയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഗുണം

വർക് ഫ്രം ഹോം വഴി സമൂഹത്തിലും പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. തൊഴിൽ രഹിതരായവർക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനോ പാർടൈം ജോലി നേടാനോ കഴിയും. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനും വർക് ഫ്രം ഹോം അവസരമൊരുക്കുന്നു. എമിറേറ്റുകളിലെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം ജോലിക്കാർക്ക് കുടുംബവും തൊഴിലും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

