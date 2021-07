മകളുടെ പരീക്ഷാ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ ഹൃദയാഘാതം; മലയാളി ഷാർജയിൽ അന്തരിച്ചു

ഷാർജ ∙ സിബിഎസ്ഇ 12–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ മകളുടെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ മലയാളി ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു. ഷാർജ റോളയിൽ താമസിക്കുന്ന വ‌ടകര പാലച്ചുവട്ടിൽ വീട്ടിൽ ജോസ് വര്‍ഗീസ് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു അന്ത്യം.

മകൾ ഡോണ എലിസബത് ജോണിന്റെ പ്ലസ് ടു ഫലം ഇന്നലെയാണ് വന്നത്. 96% മാർക്ക് ലഭിച്ചതിനാൽ അതീവ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ജോസ് വർഗീസും കുടുംബവും. ഫലം അറിഞ്ഞതിന്​ പിന്നാലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്​ മധുര വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് ജോസിനെ മരണം തട്ടിയെടുത്തത്.



ഷാർജ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സിറിയൻ സൂനോറോ പാത്രിയർക്കൽ കത്തീഡ്രൽ അംഗമാണ്. മൃതദേഹം കുവൈത്ത്​ ഹോസ്​പിറ്റലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടിലെത്തിച്ച്​ സംസ്​കരിക്കുമെന്ന് ഇടവക മാനേജിങ്ങ്​ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ഭാര്യ: മിനി ജോസ്. മക്കൾ: ഡിയോൺ ജോർജി ജോസ്, ഡോണ എലിസബത് ജോൺ.

