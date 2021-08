എമിറേറ്റ്സ് വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യ എക്സ്പോ ടിക്കറ്റ്

ദുബായ് ∙ എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് സൗജന്യ എക്സ്പോ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ദുബായിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും എക്സ്പോ കാണാൻ ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ 2022 മാർച്ച് 31 വരെ എമിറേറ്റ്സിൽ ദുബായിലെത്തുന്നവർക്ക് എക്സ്പോ 2020 കാണാനുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ പ്രവേശന പാസാണ് എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് നൽകുന്നത്. 6 മണിക്കൂറിലധികം ദുബായിൽ തങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. യാത്രക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം എക്സ്പോ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രവേശന പാസ് നൽകുക.

എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി യാത്രക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അപേക്ഷകന്റെ ഇ-മെയിലിലേക്ക് എക്സ്പോ ടിക്കറ്റെത്തും. യാത്ര മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താൽ എക്സ്പോ പാസും റദ്ദാകും. ഇവർ പുതിയ യാത്രാ തിയതി നൽകി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ എക്സ്പോ ടിക്കറ്റും നൽകുമെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

