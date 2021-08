മോഷ്ടാക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്ക്, അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള മലയാളി സഹായം തേടുന്നു

ദുബായ് ∙ മോഷ്ടാക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയകളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി യുവാവ് സഹായം തേടുന്നു. ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ കോണാത് പറമ്പിൽ കെ.എസ്. ശ്രീരാജാ(41)ണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി ദുബായ് റാഷിദ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

2005 ലാണ് ശ്രീരാജ് ജോലി തേടി യുഎഇയിലെത്തിയത്. ദുബായിലെ ഒരു സ്പാ റിസോർട്ടിൽ സെയിൽസ്മാനായി 2014 വരെ ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് കമ്പനി പൂട്ടിയതിനാൽ തൊഴിൽ രഹിതനായി. മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിനാൽ ദുരിതത്തിലായ ഇദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയുമായുള്ള വാടക തർക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ കേസിൽ 17,000 ദിർഹം നൽകാൻ കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ പിഴ കൂടിവന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ദിർഹത്തോളമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു.



മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് ശ്രീരാജിന് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ആക്രമണമുണ്ടായത്. അൽഖൂസിൽ മോഷ്ടാക്കൾ മൊബൈൽ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ വയറ്റിന് ചവിട്ടേൽക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ഇതിനകം മൂന്നു ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്തു.



വയോധികരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക മകനും ആശ്രയവുമാണ് ശ്രീരാജ്. വീസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ അതിന്റെ പിഴയും അടക്കാനുണ്ട്. ഏഴ് വർഷമായി ഇദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോയിട്ട്. രോഗക്കിടക്കയിലായ പിതാവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം മകനെ ഒരു നോക്കു കാണുക എന്നതാണെന്ന് നാട്ടിലെ ബന്ധു രാജേഷ് കുമാർ മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. ഭാര്യയും ഏക മകനും വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ്.



ഈ യുവാവിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകായി അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുഹ‍ൃത്തുക്കൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴയും ആശുപത്രി ബില്ലുമടക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സഹായമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും. ഫോൺ: +971 58 527 6500, 971 52 901 4075, 0503544155.



English Summary: Thief attack kerala man need help in dubai