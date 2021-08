റിയാദ്∙ ഈ മാസം 9 മുതൽ ദിവസേന 20,000 പേർക്കു ഉംറ തീർഥാടനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം. പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര തീർഥാടകർ ഉൾപ്പെടെയാണിത്.

പ്രവേശന വിലക്കില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിദേശികൾക്കാണ് അനുമതി. വരും നാളുകളി‍ൽ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇതേസമയം യാത്രാവിലക്ക് തുടരുന്ന ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെെട 13 രാജ്യക്കാർക്ക് ഉംറ തീർഥാടനത്തിന് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

English Summary: 20,000 pilgrims allowed to perform Umrah in first batch.