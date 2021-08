ഇളവുകൾ നേട്ടമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ

ഷാർജ∙ ഇളവുകൾ അവസരമാക്കാൻ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിനു പുറമേ ഐടി, ബിസിനസ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഇ-കൊമേഴ്സ് കൺസൽറ്റൻസികൾ, 'സ്മാർട്' കെട്ടിട നിർമാണ കമ്പനികൾ എന്നിവയും കടന്നുവരുന്നതോടെ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ.

എണ്ണ-അനുബന്ധ ഉൽപന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ പ്രാതിനിധ്യവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഹംറിയ ഫ്രീസോണിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 6,500ൽ ഏറെ കമ്പനികളിൽ 30 ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണ്.

ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിലും വാഹനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ, ഹൈഡ്രോളിക് ലിക്വിഡ്, എണ്ണ, റബർ സംസ്കരണത്തിനുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ, മെഡിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കുന്ന പല ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഫ്രീസോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

പുതുമ വീണ്ടെടുത്ത് വസ്ത്രമേഖല

ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു തുണിത്തരങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് പുനർകയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ 2,500ൽ ഏറെയാണു തൊഴിലവസരങ്ങൾ. തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമില്ലാത്തവരുടെ മാത്രം കണക്കാണിത്. യാത്രാവിലക്കുകൾ നീങ്ങുന്നതോടെ റിക്രൂട്മെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണു സൂചന.

ലൈസൻസിന് ഒറ്റ മണിക്കൂർ

∙ ഹംറിയ ഫ്രീസോണിൽ ഒരു മണിക്കൂർകൊണ്ടു കമ്പനി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ലൈസൻസ് നേടാം. തൊഴിലാളികളുടെ വീസ സ്റ്റാംപിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

∙ ഫ്രീ സോണിലെ സംരംഭങ്ങൾക്കു മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) ബാധകമല്ല.

∙ സംരംഭകർക്ക് 100% ഉടമസ്ഥാവകാശം. ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി, പുനർകയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്ക് കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇല്ല.

∙ വീസ പുതുക്കുന്നതടക്കം 300ൽ ഏറെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ.

∙ ഫ്രീസോണിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളി ക്യാംപുകൾ, ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ.

∙ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ, ഓഫിസുകൾ, വെയർഹൗസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

