ദോഹ∙ നവംബറില്‍ നടക്കുന്ന പ്രഥമ ഫിഫ അറബ് കപ്പിന്റെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പനയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രാദേശിക സമയം 12.00 മുതല്‍ വില്‍പന തുടങ്ങും. നവംബര്‍ 30 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 18 വരെ 2022 ഫിഫ ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് വേദികളായ അല്‍ഖോറിലെ അല്‍ ബെയ്ത്, അല്‍ തുമാമ, റാസ് അബു അബൗദ്, അഹമ്മദ് ബിന്‍ അലി, എജ്യൂക്കേഷന്‍ സിറ്റി, അല്‍ ജനൗബ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചാണ് മത്സരങ്ങള്‍. പുറത്തു നിന്നെത്തുന്ന കാണികള്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാനും മത്സരങ്ങള്‍ കാണാനുമായി പ്രത്യേക ഫാന്‍ ഐഡി നമ്പര്‍ ഉണ്ടാകും. രാജ്യത്തെത്തിയശേഷം ഫാന്‍ ഐഡി സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ് സര്‍വീസ് സെന്ററില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഐഡി സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.



മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായുളള വില്‍പനയ്ക്കാണ് നാളെ തുടക്കമാകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബര്‍ 28 മുതല്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 12 വരെയാണ്. മൂന്നാമത്തേയും അവസാനത്തെയും ഘട്ടം നവംബര്‍ രണ്ടു മുതല്‍ മത്സരം അവസാനിക്കുന്ന ഡിസംബര്‍ 18 വരെയാണ്. രാജ്യത്തെ താമസക്കാര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 25 റിയാല്‍ ആണ്. ടിക്കറ്റിനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും: https://www.fifa.com/tickets



English Summary: 2021 FIFA Arab Cup in Qatar: Tickets set to go on sale