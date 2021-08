ആക്സൽസെണിന്റെ വിജയാഘോഷം ദുബായിൽ

ദുബായ് ∙ ഒളിംപിക്സ് 2021 ലെ പുരുഷ ബാഡ്മിന്റൺ ചാംപ്യൻ വിക്ടർ ആക്സൽസെണിന്റെ വിജയാഘോഷം അടുത്തയാഴ്ച ദുബായിൽ. ഇന്നലെയാണ് ഡെൻമാർക്കിന്റെ വിക്ടർ ഒളിംപിക് ബാഡ്മിന്റൺ സിംഗിൾസ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 1996ന് ശേഷം ഇൗ ടൈറ്റിൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനാണ് താരം. നിലവിലെ ചൈനീസ് താരം ചെൻ ലോങ്ങിനെയാണ് വിക്ടർ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്– 21-15, 21-12.

തന്‍റെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ദുബായിൽ തിരിച്ചെത്താൻ താൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നതായി ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരമായ വിക്ടർ വിജയത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞു. ഒളിംപിക് പരിശീലനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ഇദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇതിന് അവസരം നൽകിയ ദുബായ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ദുബായ് തന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായെന്ന് ഒളിംപിക്സ് സ്വര്‍ണമെ‍ഡൽ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചു.

2019 മുതലാണ് വിക്ടർ ദുബായ് നാദ് അൽ ഷെബാ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലും ഹംദാൻ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിലും പരിശീലനം നടത്തിയത്. കായിക മേഖലയ്ക്ക് ദുബായ് ഭരണാധികാരികൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയെ പ്രകീർത്തിച്ചു. ദുബായിലെ കായിക പരിശീലന സംവിധാനങ്ങൾ മികവുറ്റതാണെന്നും കായിക താരങ്ങൾക്ക് ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നുവെന്നും വിക്ടർ പറഞ്ഞു. ഡെൻമാർക്ക് ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ ടീം അടക്കം 50ലേറെ ടീമുകൾ 2021 ഒളിംപിക്സിനായി ദുബായിൽ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് ദുബായ് കായിക മേഖലയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ.

English Summary: Axelsen to celebrate his Olympic gold in Dubai