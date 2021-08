പ്രിയപ്പെട്ട കോടിപതീ, ഫോണെടുക്കൂ; നറുക്കെടുപ്പിൽ 30 കോടി ലഭിച്ച മലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം

അബുദാബി∙ പ്രിയപ്പെട്ട കോടിപതീ, ഫോണെടുക്കൂ... താങ്കൾക്ക് അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പിൽ 30 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കോടിപതിയായ മലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് അധികൃതരുടെ കഠിനശ്രമം പാഴായി. സനൂപ് സുനിൽ ആണ് 30 കോടിയിലേറെ രൂപ(15 ദശലക്ഷം ദിർഹം) ഇന്നലെ(ചൊവ്വ) നടന്ന ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ 230–ാം സീരീസ് നറുക്കെടുപ്പിൽ സമ്മാനം നേടിയത്.



കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സനൂപ് സുനിൽ ജൂലൈ 13ന് ഒാൺലൈനിലൂടെ എടുത്ത 183947 നമ്പർ ടിക്കറ്റാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. ബിഗ് ടിക്കറ്റ് സംഘാടകപ്രതിനിധി റിചാർഡ്, സനൂപിന്റെ മൊബൈലിലേ‍ക്കു പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരിക്കൽ ഫോൺ കണക്ടായെങ്കിലും, താങ്കൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു റിചാർഡ് അലറി വിളിച്ചുപറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. സനൂപിനെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സനൂപ് സുനിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഇന്നലെ തന്നെ നടന്ന മറ്റു നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ മലയാളിയായ ജോൺസൺ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞുവിന് 10 ലക്ഷം ദിർഹവും ഇന്ത്യക്കാരനായ റെനാൾ‍ഡ് ഡാനിയേലിന് 1,00000 ദിർഹവും സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

