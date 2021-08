കോവിഡ്: സ്കൂൾ ബസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി

ദുബായ് ∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്കൂൾ ബസുകളുടെ എണ്ണം 440 ആയി വർധിപ്പിച്ചു. ഓരോ ബസിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിന്റെ 50% കുട്ടികളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് അനുമതി.

സ്കൂൾ ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ 7,300 കുട്ടികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ആർടിഎയുടെ കീഴിലുള്ള ദുബായ് ടാക്സി കോർപറേഷൻ (ഡിടിസി) വ്യക്തമാക്കി. 22 സ്കൂളുകളുമായാണു ഡിടിസിക്കു കരാർ. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ബസുകളുടെ അകത്തും പുറത്തും നൂതന ക്യാമറകൾ, വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

സ്മാർട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോണിറ്ററിങ് സെന്ററിൽ നിന്നു ബസുകളെ പൂർണമായും നിരീക്ഷിക്കാനാകും. ഡ്രൈവർമാർ, അറ്റൻഡർമാർ, കുട്ടികൾ എന്നിവരെയും ബസിനു പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനാകും. ബസ് പോകുന്ന സ്ഥലം, പ്രവർത്തനത്തിലെ പാളിച്ച തുടങ്ങിയവയും മനസ്സിലാക്കാം.

