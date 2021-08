എല്ലാ പ്രവേശന പരീക്ഷകളും കുവൈത്തിൽ എഴുതാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും: സ്ഥാനപതി

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കേരളത്തിലെ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ കുവൈത്തിലും സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ്. ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.അടുത്ത വർഷം അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് സ്ഥാനപതി പദത്തിൽ ഇന്ന് ഒരുവർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അദ്ദേഹം `മനോരമ`യോട് പറഞ്ഞു. അഖിലേന്ത്യാ പരീക്ഷകളാ‍യ ജെ‌ഇ‌ഇയും നീറ്റും കുവൈത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചുപോയ ഇന്ത്യക്കാർ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും തിരിച്ചുവരാനാകുന്ന പ്രായക്കാരല്ല അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. അത്തരക്കാരെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ തലത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരുച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. വിമാനയാത്രാ കൂലി വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അതോടൊപ്പമുണ്ട്. എന്നാൽ വിമാനക്കൂലി നിർണയം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമായി വരേണ്ടതല്ല. വിദേശ വിമാന കമ്പനികളും സർവീസ് നടത്തുന്നുവെന്നതിനാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതെന്ന് സ്ഥാനപതി പറഞ്ഞു.

അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന്

∙ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടാൻ സാധിച്ചു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ‌പ്പെട്ടവരുടെ സുരക്ഷയുടെ അടിത്തറയാണ് ധാരണാപത്രം.

·കോവിഡിൽ പകച്ചുനിന്ന സമൂഹത്തിന് എംബസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മരുന്നും എത്തിച്ചു.

·7 വർഷത്തിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ഹൈസ് പുനരാരംഭിച്ചു. ഓപ്പൺഹൗസിലെ നിർദേശങ്ങൾ പലതും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. (പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ 12 വാട്സാപ് നമ്പരുകൾ, എംബസി പരിസരത്ത് എ‌ടി‌എം എന്നിവ അവയിൽ ഉൾപ്പെടും)

·50000 ലേറെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ വീടുകളിൽ അടക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവർ മാനസികമായി തളരാതിരിക്കാൻ എംബസി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

∙കോൺസുലർ സർവീസ് കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കി. എംബസിയിലെ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി. പരമാവധി 30 മിനിറ്റിനകം സേവനം ഉറപ്പാക്കി.

∙പ്രവാസി സമൂഹത്തെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു. അകറ്റിനിർത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസി സംഘടനകൾക്കും അംഗീകാരം തിരിച്ചുനൽകി. അതുവഴി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണയും ലഭ്യമായി.

∙യാത്ര മുടങ്ങിയ നഴ്സുമാർ, എൻ‌ജിനിയർമാർ എന്നിവരെ കുവൈത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകാനുമതി ലഭ്യമാക്കി.

കീർത്തി നിലനിർത്തണം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ നിയമം പാലിക്കുന്ന പ്രവാസി സമൂഹം എന്ന കീർത്തി ഇന്ത്യക്കാർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ കുവൈത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസി സമൂഹമായി തുടരുന്നത്. ആ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തും വിധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സ്ഥാനപതി അഭ്യർഥിച്ചു.

സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൽ മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കും

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൽ കാതലായ മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ്. തൊഴിലാളി ബന്ധ സഹകരണം എന്നതിന് പകരം മനുഷ്യവിഭവ ബന്ധം എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലേബർ എന്നതിന് അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളിയെന്ന മാനമാണുള്ളത്.എന്നാൽ കുവൈത്തിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ആ വിഭാഗത്തിൽ‌പ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല.

സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ തൊട്ട് ബൌദ്ധികതലത്തിലെ ഉന്നതർ വരെയുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബന്ധമാണ് വളർത്തേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുവൈത്തിലേക്കുള്ള വ്യാപാരം 1ബില്യൻ ഡോളറിന്റേതാണ്. കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ളത് 10 ബില്യനിൽനിന്ന് 6 ബില്യൻ ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ലോക്ഡൗണും മറ്റും കാരണം ഉപയോഗം കുറഞ്ഞതിനാൽ ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറച്ചതാണ് കാരണം. ഇപ്പോൾ അതിൽ വർധന പ്രകടമായി.

എൻ‌‌ജിനിയർമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുവൈത്ത് അധികൃതരുമായി പല തലത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.കുവൈത്ത് എൻ‌‌ജിനിയേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ എംബസിയുടെ ഒരു ലെയ്സൺ ഓഫിസറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുവഴിയാണ്. തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു എൻ‌ജിനീയർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടമാകില്ല എന്നതാണ് അവസ്ഥയെന്നും സ്ഥാനപതി പറഞ്ഞു.

200 തടവുകാരെ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കും

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙കുവൈത്ത് ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന ഇരുനൂറോളം ഇന്ത്യൻ തടവുകാരെ താമസിയാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കും. തടവുകാരെ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള കരാറിൻ‌റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിലെ ജയിലുകളിൽ 400ഓളം ഇന്ത്യൻ തടവുകാരാണുള്ളത്.നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ 20ൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇല്ല.

English Summary : Kerala Entrance exams will be conducted in Kuwait soon - Ambassador Sibi George