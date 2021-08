വാറ്റ്: ഒമാനിൽ ഇതുവരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 17,000ൽ ഏറെ കമ്പനികൾ

മസ്കത്ത് ∙ ഒമാനിൽ മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 17,000ൽ ഏറെ കമ്പനികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ടാക്സ് അതോറിറ്റി. വാർഷിക വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു റജിസ്ട്രേഷൻ കാലയളവ് നിശ്ചയിച്ചത്.

10 ലക്ഷം റിയാലിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള കമ്പനികൾക്കു ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31വരെയും 5ലക്ഷം റിയാൽ മുതൽ 10ലക്ഷം റിയാൽ വരെ വരുമാനമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുമായിരുന്നു കാലാവധി. 2.5 ലക്ഷം റിയാലിനും 5 ലക്ഷം റിയാലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കമ്പനികൾ അടുത്തമാസം 30നും മുൻപും 38,000 ദിർഹത്തിനും 2.5 ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കമ്പനികൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ ഡിസംബർ 31വരെയുമാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

ടാക്സ് അതോറിറ്റിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 5,000 മുതൽ 20,000 റിയാൽ വരെയാണു പിഴ. ഒമാനിൽ 5% വാറ്റ് ഏപ്രിൽ 16നാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. 488 അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 500 ഇനങ്ങൾക്കും വിവിധ സേവന വിഭാഗങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ല. ആരോഗ്യ മേഖല, വിദ്യാഭ്യാസം, യാത്രാ ചെലവുകൾ, താമസ ഇടങ്ങൾ വിൽക്കൽ, വാടകയ്ക്ക് നൽകൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണു ഇളവുകൾ.

