ടയർ പൊട്ടി അപകടം: ഒരാൾ മരിച്ചു; ഏഴു പേർക്ക് പരുക്ക്

ദുബായ് ∙ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ദുബായിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഏഴു പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45ന് എമിറേറ്റ്സ് റോഡിലാണ് അപകടം.

ടയർ പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് റോഡിന്‍റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ട ട്രക്കിലേക്കു ബസ് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ടയർ പൊട്ടി തന്നെയുണ്ടായ മറ്റൊരപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. റാസൽഖോർ റോഡിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7.30നായിരുന്നു അപകടം. മിനി ബസിന്റെ ടയറാണ് പൊട്ടിയത്. ഇതേതുടർന്ന് മിനിബസ് റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറുകയായിരുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ മറ്റു രണ്ട് അപകടങ്ങളും ഇന്നലെ സംഭവിച്ചു. വൈകിട്ട് 7,.45ന് കാറും മോട്ടോർബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം. മോട്ടോർബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരുക്കേറ്റു. മതിയായ അകലം പാലിക്കാതെ വാഹനമോടിച്ചതാണ് അപകട കാരണം. റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്നയാളെ കാർ ഇടിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപകടം.

ചൂടു കാലത്ത് ടയർ പൊട്ടുന്നതി പതിവാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഒാടിക്കുന്നവർ സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ദുബായ് ജനറൽ ഡിപാർട്മെൻ്റ് ഒാഫ് ട്രാഫിക് ഡയറക്ടർ കേണൽ ജുമാ സാലെം ബിൻ സുവൈദാൻ നിർദേശിച്ചു.

English Summary: One dead, seven others injured in seprarate traffic accidents in Dubai