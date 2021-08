യുഎഇയിൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യാത്രാനുമതി

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ നിന്നു കോവിഡ് വാക്സീനെടുത്ത താമസവീസയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നാളെ മുതൽ മടങ്ങിയെത്താമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2 ഡോസ് വാക്സീനും യുഎഇയിൽ തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യാത്രാനുമതിയെന്നും ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീനെടുത്ത താമസവീസക്കാരെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പവൻ കപൂർ മനോരമയോടു പറഞ്ഞു.

ഇതിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. താമസവീസ കാലാവധി തീർന്നവർക്കു പ്രവേശനമില്ല. അതേസമയം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സർക്കാർ സർവീസ് ര‌ംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, യുഎഇയിൽ പഠിക്കുന്നവർ, ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് വാക്സീൻ എടുക്കാതെയും എത്താം. ഇവരിൽ ദുബായ് വീസക്കാർ ജിഡിആർഎഫ്എ(ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ്)വെബ്സൈറ്റിലും മറ്റുള്ളവർ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിലും (ഐസിഎ) അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടണം. 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ചു പ്രത്യേക നിർദേശമില്ല.

മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്താമെന്നാണു നേരത്തേയുള്ള അറിയിപ്പ്. വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രവേശനമുള്ളതിനാൽ യാത്രയ്ക്കു തടസ്സമുണ്ടാകാനിടയില്ല. യാത്രക്കാരെല്ലാം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർടിപിസിആർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലവും യാത്രയ്ക്കു തൊട്ടുമുൻപ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത പരിശോധനാഫലവും കയ്യിൽ കരുതണം. ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് 72 മണിക്കൂറിനിടയ്ക്കുള്ള പരിശോധനാഫലം ഉണ്ടാകണം.

വീസ കാലാവധിയിൽ ഇളവ് പ്രതീക്ഷ

6 മാസത്തിലേറെ നാട്ടിൽ തങ്ങിയതു മൂലം വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരുടെ കാര്യത്തിലും അനുകൂല നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഗോൾഡൻവീസ, പാർടണർഷിപ്പ് വീസ, നിക്ഷേപകവീസ, എക്സ്പോ വീസ എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗക്കാർക്ക് യുഎഇയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് ശക്തമായതോടെ ഏപ്രിൽ 25നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു നേരിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ, അർമേനിയ, മാലദ്വീപ്, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ വഴിയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി 14 ദിനം ക്വാറന്റീനും കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കാർ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

