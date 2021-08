അബുദാബി ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അബുദാബി, റാസല്‍ഖൈമ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നവർ 10 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതുസംബന്ധമായി യുഎഇ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ അറിയിപ്പ് എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യാ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഇൗ മാസം 10 വരെ അബുദാബി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുവരരുതെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയ ഉടൻ ട്രാക്കിങ് വാച്ച് കൈയിൽ ധരിക്കണം. നാലാം ദിവസവും എട്ടാം ദിവസവും പിസിആർ പരിശോധന നടത്തുകയും വേണം. ഇന്ത്യ കൂടാതെ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, നൈജീരിയ, യുഗാണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരും ഇൗ നിബന്ധന പാലിക്കണം.



ദുബായ്, ഷാർജ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തുന്നവർ പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും 10 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ, പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതു വരെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. 24 മണിക്കൂറാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫലം ലഭിക്കാനുള്ള സമയം.

യാത്രാനുമതിക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ



യുഎഇയിലേയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദുബായ് വീസക്കാർ ജിഡിആർഎഫ്എയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ ഐസിഎയിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങിക്കണം. ഇതിനായി ദുബായ് വീസക്കാർ സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ് സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക്: https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx

ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് നാലു) വരെ അനുമതി നേടിയവർക്ക് യാത്ര സാധിക്കില്ല. ഇന്നു മുതൽ ലഭിക്കുന്ന അനുമതി പ്രകാരമായിരിക്കും ഇനി യാത്ര അനുവദിക്കുക. മറ്റു എമിറേറ്റുകളിലെ വീസയുള്ളവർ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ:‌ https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals



വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാൻ



യുഎഇയിലേയ്ക്ക് വരുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത വാക്സീനേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതു ലഭ്യമാകാനുള്ള ലിങ്കുകൾ താഴെ.

ദുബായ് വീസയുള്ളവർ: https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx

മറ്റു എമിറേറ്റുകളിലെ വീസക്കാർ: https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals

വാക്സിനേഷൻ കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നവർ



∙ യുഎഇ സ്വദേശികളും അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും

∙ ഗോൾഡൻ വീസയുള്ളവര്‍

∙ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ, ജീവനക്കാർ

∙ യുഎഇയിലെ നഴ്സുമാർ, ഡോക്ടർമാർ, മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ

∙ യുഎഇയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രഫസർമാർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ

∙ യുഎഇ ഗവ.ജീവനക്കാർ

∙ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരടക്കം മാനുഷിക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർ.

∙ യുഎഇയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നവർ.

∙ എക്സ്പോ2020യുടെ പ്രദർശകരും പങ്കാളികളും.

എയര്‍ ഇന്ത്യ, എക്സ്പ്രസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു



യുഎഇയിലേയ്ക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നതോടെ എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യാ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു.1000 ദിർഹത്തിന് മുകളിലാണ് വൺവേ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. എമിറേറ്റ്സ്, എത്തിഹാദ് അടക്കമുള്ള വിമാനങ്ങൾ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

10 വരെ അബുദാബിയിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനമില്ല



അബുദാബിയിലേയ്ക്ക് ഇൗ മാസം 10 വരെ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യക്ക് യുഎഇ അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, യുഎഇയിലേയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തിന് 6 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തണമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

