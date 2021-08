ആശങ്ക, പ്രതീക്ഷ; ഒടുവിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയുമായി അവർ പോറ്റമ്മ നാട്ടിൽ

ദുബായ് ∙ പിറന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് പോറ്റമ്മ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സന്തോഷത്തേക്കാളുപരി ആശ്വാസമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ദുബായിലെത്തിയ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക്. അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായവർ, കുടുംബത്തിനരികിലെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്ന വീട്ടമ്മാർ, സ്കൂൾ–കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ... ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പേര്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നാണ് യുഎഇ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രാ വിലക്ക് നീക്കിയത്.

ആദ്യ ദിവസമായ ഇന്ന് ഒട്ടേറെപേരെത്തിയെങ്കിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. എമിറേറ്റ്സ്, എയർ അറേബ്യ വിമാനങ്ങളിൽ സീറ്റുകൾ പലതും ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. യുഎഇയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയവർക്കെല്ലാം ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. യാത്രാനുമതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകുന്നതോടെ നാളെ മുതൽ കൂടുതൽ പേർ തിരിച്ചുവരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കോവി‍ഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 24ന് ആരംഭിച്ച യാത്രാ വിലക്ക് അധികൃതർ പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നീട്ടുകയായിരുന്നു.



മാലിദ്വീപ് വഴി മടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നതിനിടെ സന്തോഷവാർത്ത



മാസങ്ങളായി നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് എറണാകുളം സ്വദേശി രമ്യാ വിക്രമും ഒന്നര വയസ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയും ദുബായിൽ ഭർത്താവിനരികിലെത്തിയത്. ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ദുബായിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവ് വിക്രമിനൊപ്പമാണ് രമ്യയും കുട്ടിയും നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുവരുന്നവർക്ക് യുഎഇ യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് തലേ ദിവസം വിക്രം തിരിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര തീരുമാനിച്ച രമ്യക്കും കുട്ടിക്കും പിന്നെയും മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ മാലിദ്വീപ് വഴി യുഎഇയിലെത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് വിലക്ക് നീങ്ങിയതും യാത്രാ സംവിധാനമൊരുങ്ങിയതും. ഉടൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ (ഇകെ–533) ടിക്കറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4.430ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനം 6.50ന് ദുബായിലെത്തി. 19,000 രൂപയായിരുന്നു രമ്യക്കും കുട്ടിക്കും കൂടിയുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

രമ്യ ഭർത്താവിനും കുഞ്ഞിനും ഒപ്പം. മുഹമ്മദ് ഷൗക്കത്ത് യാത്ര ചെയ്ത എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിലെ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റുകൾ.

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ ആർടി പിസിആർ പരിശോധനാ നെഗറ്റീവ് സർടിഫിക്കറ്റ് രമ്യ കുട്ടിക്കും കൂടി എടുത്തു. കൂടാതെ, യുഎഇയിൽ നിന്ന് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിന്റെ രേഖയും ഹാജരാക്കി. ജിഡിആർഎഫ്എയുടെ വെബ് സൈറ്റ് വഴി അനുമതി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, െഎസിഎ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് യാത്രയ്ക്ക് അർഹയാണെന്നുള്ള രേഖയും ലഭിച്ചു. ഇതിന് എമിറേറ്റ് െഎഡി, പാസ്പോർട്ടിലെ വീസാ പേജ്, ആർടി പിസിആർ പരിശോധനാ സർടിഫിക്കറ്റ്, വാക്സിനേഷൻ സർടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തി. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ വീസാ കാലാവധി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം റാപിഡ് കോവിഡ് പരിശോധന കൂടി നെഗറ്റീവയതോടെ യാത്ര സുഗമമായി. വിമാനത്തിൽ ആകെ രമ്യയടക്കം പന്ത്രണ്ടോളം പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏക വനിതാ യാത്രക്കാരിയായിരുന്നു ഇവർ. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങി കോവി‍ഡ് പരിശോധന കൂടി പൂർത്തിയാക്കി സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഭർത്താവിനരികിലേയ്ക്ക്.

വീസാ കാലാവധി തീരും മുൻപേ വിലക്ക് നീങ്ങി



ഷാർജയിൽ താമസിക്കുന്ന എൻജിനീയർ കന്യാകുമാരി മാർത്താണ്ഡം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷൗക്കത്തിനും തിരികെ ജോലിസ്ഥലത്തെത്താനായതിന്റെ ആശ്വാസം. ഒരു മാസം മുൻപായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോയത്. വീസ നാളെ അവസാനിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും അടിയന്തര കാര്യമായതിനാൽ യാത്ര വെല്ലുവിളിയായെടുത്തു ചെന്നതാണ്. തിരിച്ചുവരാനാകുമ്പോഴേയ്ക്കും വിമാനസർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചതിച്ചില്ല. യാത്രാ വിലക്ക് നീങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞയുടൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റെടുത്തു. 1200 ദിർഹമായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

വാക്സിനേഷനില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ പേരെ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചതായി ഷൗക്കത്ത് പറയുന്നു. ജി‍ഡിആർഎഫയിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി പത്രം കൂടാതെ, ഐസിഎയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് യാത്രയ്ക്ക് അർഹനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ 10.30നുള്ള എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ ദുബായിലെത്തിയ ഷാർജയിലെ സ്കൂൾ ജീവനക്കാരൻ കാസർകോട് ചെറുവത്തൂർ മടക്കര സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹ്മാനും സുഗമമായ യാത്ര സാധ്യമായതിൽ സന്തോഷം പങ്കിട്ടു. ഷാർജയിലെ സ്മാർട് ട്രാവൽസ് വഴിയാണ് ഇദ്ദേഹം വിമാന ടിക്കറ്റെടുത്തത്.



English Summary: Keralites back to uae after lift the travel ban