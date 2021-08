ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വാതിൽ തുറന്ന് സൗദി

റിയാദ്∙ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കു വാതിൽ തുറന്ന സൗദി അറേബ്യ 49 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ വീസ നൽകുന്നു. ഈ വീസയിൽ തുടർച്ചയായി പരമാവധി 90 ദിവസം സൗദിയിൽ തങ്ങാം. ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഒന്നിലേറെ തവണ സൗദിയിൽ പ്രവേശിക്കാം.

ഒന്നര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് വീസ നൽകുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഉംറ നിർവഹിക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്. പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയില്ല. സൗദി അംഗീകരിച്ച ഫൈസർ, അസ്ട്രാ സെനക, മൊഡേണ (2 ഡോസ് വീതം), ജോൺസൻ ആൻഡ് ജോൺസൻ (ഒരു ഡോസ്) വാക്സീനുകൾ എടുത്തിരിക്കണം.

യാത്രയ്ക്ക് 72 മണിക്കൂറിനകം എടുത്ത പിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടഫിക്കറ്റ് സഹിതം മുഖീം പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നടപടിക്രമങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കാം. റജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

ഇളവുള്ള രാജ്യങ്ങൾ

അമേരിക്ക, കാന‍ഡ, അൻജൊറ, ഓസ്ട്രിയ, ബെൽജിയം, ബൾഗേറിയ, ക്രൊയേഷ്യ, സൈപ്രസ്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഡെൻമാർക്, എസ്റ്റോണിയ, ഫിൻലൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഗ്രീസ്, നെതർലൻഡ്സ്, ഹംഗറി, ഐസ് ലാൻഡ്, അയർലൻഡ്, ഇറ്റലി, ലാത്വിയ, ലിക്ചെൻസ്റ്റൈൻ, ലിത്വാനിയ, ലക്സംബർഗ്, മാൾട്ട, മൊണാകൊ, മോന്റണീഗ്രൊ, നോർവേ, പോളണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ, റൊമേനിയ, റഷ്യ, സാൻ മറിനൊ, സ്ലൊവാക്യ, സ്ലൊവേനിയയ യുക്രെയ്ൻ, യുകെ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, സ്പെയിൻ, ബ്രൂണെ, ചൈന, ജപ്പാൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ദക്ഷിണകൊറിയ, ഓഷ്യാനിയ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലാൻഡ്.

English Summary: One year multiple visa with maximum stay of 90 days for tourists from 49 countries.