പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് 'ഫിറ്റ്നസ് ബൂസ്റ്റർ'

ദുബായ് ∙ ആരോഗ്യം കാക്കാൻ പ്രതിരോധം കൂട്ടാൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആയി കായിക വിനോദങ്ങളും. ജിം, ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകൾ, സ്പോർട്സ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിപുലവും ശാസ്ത്രീയവുമാക്കാനാണ് പദ്ധതി.

ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ ദുബായ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ദുബായ് ഇക്കോണമിയും ഒപ്പുവച്ചു. ദുബായ് നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ കായിക പരിശീലന, വിനോദ പരിപാടികൾക്കും തുടക്കമാകും. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക പരിശീലന നഗരമായി ദുബായിയെ മാറ്റും.

ജിമ്മുകൾ, മറ്റു പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനം ശാസ്ത്രീയമാക്കാൻ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ദുബായ് ഇക്കോണമിയും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. 'ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദുബായിൽ' സ്പോർട്സ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനമൊരുക്കും. കായിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും പരിശീലനം തുടങ്ങാനും രാജ്യാന്തര സംരംഭകർക്ക് അവസരമൊരുക്കും.

ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം പൂർത്തിയാക്കാനാകും. വിവിധ സംരംഭങ്ങൾക്കു മാത്രമായുള്ള പോർട്ടൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ബാങ്ക്, വീസ സേവനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും നൽകും. നിക്ഷേപാവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദുബായ് ബിസിനസ് മാപ്പിലൂടെ അറിയാനും സൗകര്യമൊരുക്കും.

കായികമേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിനും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്നു ദുബായ് ഇക്കോണമി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സമി അൽ ഖംസി, ദുബായ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സഈദ് ഹാരിബ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

നടപ്പുകാർ കൂടി, കുടവയർ ബാക്കി

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൂടിയതോടെ പാർക്കുകൾ, പൊതു പാർക്കിങ്ങുകൾ, നടപ്പാതകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 'നല്ലനടപ്പുകാരുടെ' തിരക്കേറി. കോവിഡ് കാലം പലർക്കും സമ്മാനിച്ചത് പൊണ്ണത്തടി. മാസങ്ങളായി വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും കുടവയർ കുറയുന്നില്ലെന്നാണ് പൊതുവായ പരാതി.

കുടവയർ പെട്ടെന്നൊന്നും കുറയില്ലെന്ന് പരിശീലകർ പറയുന്നു. തടികുറച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും. വയർ കുറയണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാം, ഘട്ടംഘട്ടമായി

കോവിഡ് മാറിയശേഷം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വ്യായാമം ചെയ്തു തുടങ്ങാമെന്നു ഷാർജയിൽ ജിം പരിശീലകനായ കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി സി. പി. റഫീഖ്. ശ്വാസം മുട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്വസനക്രിയകൾ ഏറെ സഹായകമാകും. അരക്കെട്ട്, കഴുത്ത്, കൈ-കാൽ മുട്ടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നീർക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി ബലം കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങളും പരിശീലിപ്പിക്കും. വെയ്റ്റ് എടുപ്പിക്കാറില്ല. പുകവലിയും മദ്യപാനവും തീർത്തും ഒഴിവാക്കണം. പരിശീലനത്തിന് എത്തുന്നവരിലേറെയും 40-55 പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെന്നും പറഞ്ഞു.

നടക്കാം, 'ബലം പിടിക്കാതെ'

∙ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വ്യായാമം ശീലമാക്കാം. കൈകൾ വീശി വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യകരം. അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നടക്കണം.. 50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവർ ഓട്ടം കുറച്ച് കൂടുതൽ നടക്കണം.

∙ മസിൽ വയ്ക്കാനുള്ള കൃത്രിമ രീതികൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. മസിൽ വയ്ക്കാനുള്ള കുത്തിവയ്പുകളും മറ്റും ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല.

∙ തടി കുറയ്ക്കാൻ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത്. മതിയായ അളവിൽ പോഷകാഹാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഗുരുതര പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാക്കും.

∙ വെറും വയറ്റിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുന്നത് ചിലർക്കു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും.

English Summary: MoU between Dubai Sports Council and Dubai Economy to facilitate investment in sports.