എത്തിഹാദ് എയർവേയ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സർവീസ് നാളെ പുനരാരംഭിക്കും

അബുദാബി ∙ എത്തിഹാദ് എയർവേയ്സ് നാളെ (7) മുതൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചു നഗരങ്ങളിലേക്കു സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പറക്കുക. കൂടാതെ, ചെന്നൈ, ബെംഗ്ലുരൂ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു കൂടി സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ഇൗ മാസം 10 മുതൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളായ അഹമ്മദാബാദ്, ഹൈദരബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സർവീസ് നടത്തും.

ഇന്ത്യ കൂടാതെ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിഹാദ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എയർ ഇന്ത്യയടക്കം ഇൗ മാസം 10ന് മാത്രമേ സർവീസ് ആരംഭിക്കാവു എന്ന നിർദേശം യുഎഇ അധികൃതർ നൽകിയിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ നാളെ മുതൽ സർവീസ് നടത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

English Summary: Etihad to fly from five Indian cities starting August 7