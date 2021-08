കെട്ടിടനിർമാണത്തിലും 3ഡി പ്രിന്റിങ്ങിന് ദുബായ്

ദുബായ് ∙ കെട്ടിടനിർമാണ രംഗത്ത് 3ഡി പ്രിന്റിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വിപുലമാക്കുന്നു. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ദുബായിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ 25% ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു നിർമിച്ചതാകും.

ഇതുസംബന്ധിച്ച സമഗ്ര കർമപരിപാടികൾക്കു രൂപം നൽകാൻ യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് നിർദേശിച്ചു. സംരംഭകർ ആദ്യം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പ്രത്യേക ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കു മാത്രമാണ് ഈ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി.

3ഡി പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ രാജ്യാന്തര കേന്ദ്രമായി ദുബായിയെ മാറ്റുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഭാവിമാറ്റങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 3ഡി പ്രിന്റിങ് വികസനം, പരീക്ഷണം, വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഡിസ്ട്രിക്ട് രൂപവൽകരിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, എൻജിനീയറിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം കൂടിയായിരിക്കും ഇത്. ഉൽപന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും മറ്റുമായി ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെയർഹൗസും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കും.

