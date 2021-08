ഒരു ലക്ഷം വിദഗ്ധരെ സജ്ജമാക്കും; 1,000 ഡിജിറ്റൽ കമ്പനികൾ തുടങ്ങും

ദുബായ് ∙ കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു ലക്ഷം വിദഗ്ധരെ സജ്ജമാക്കി 5 വർഷത്തിനകം 1,000 ഡിജിറ്റൽ കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള വൻപദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട പരിശീലനത്തിനു തുടക്കമാകുന്നു.

നിർമിത ബുദ്ധിയടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന 'ഫെയ്സ്ബുക് എഐ ക്യാംപ്' 15 മുതൽ 26 വരെ നടക്കും. ഫെയ്സ്ബുക്കുമായി സഹകരിച്ച് നാഷനൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ കോഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയിൽ അഭിരുചിയുള്ള സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അവസരം.

ഗണിതം, കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിക്കും. 'ഫെയ്സ്ബുക് എഐ ക്യാംപ്' സൈറ്റ് വഴി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അഭിരുചിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി 'കോഡിങ്' വിദഗ്ധരാക്കുക, നൂതന ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

കംപ്യൂട്ടറുമായുള്ള 'ആശയവിനിമയമാണ്' കോഡിങ്. മനുഷ്യൻ യന്ത്രങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ. വിവിധ ജോലികൾക്ക് യോജിച്ചവിധം കംപ്യൂട്ടറുകളെ സജ്ജമാക്കുന്നു.

കംപ്യൂട്ടറുകൾക്കും മൊബൈൽ ആപ്പുകൾക്കും മറ്റും കമാൻഡുകൾ നൽകുന്ന സംവിധാനത്തിന് സോഫ്റ്റ് വെയർ മേഖലയിൽ വൻ സാധ്യതയാണുള്ളത്.

English Summary: National Programme for Coders trains university students on programming and AI skills in collaboration with Facebook.