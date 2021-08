റാസൽഖൈമയിൽ പദ്ധതി പ്രവാഹം; ത്രിതല മേഖലയിൽ വികസനം

ദുബായ് ∙ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്ന റാസൽഖൈമയിൽ താമസ, വ്യവസായ, കാർഷിക മേഖലകളുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻ പദ്ധതികൾ. ജബൽ ജെയ്സ് മലനിരകളിലടക്കം പുരോഗമിക്കുന്ന ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്കു പുറമേയാണിത്.

പ്രധാന റോഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉപപാതകൾ, മഴക്കാലത്ത് താമസമേഖലകൾക്കു ഭീഷണിയായി മലനിരകളിൽ നിന്നു കുത്തിയൊലിക്കുന്ന വെള്ളം തിരിച്ചുവിടാനും സംഭരിക്കാനുമുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ, ഡാമുകളുടെ സംരക്ഷണം, തടയണ നിർമാണം, കടൽവെള്ള ശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണം എന്നിങ്ങനെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസന മേഖലകളിൽ ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകിയതായി റാസൽഖൈമ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുൻതർ ബിൻ ഷെകാർ അൽ സാബി പറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, ഹരിതവൽക്കരണം, നൂതന ചികിത്സാ- കായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, പൈതൃക മേഖലയുടെ സംരക്ഷണം, ജലപാതകൾ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ് പുരോഗമിക്കുന്ന മറ്റു പദ്ധതികൾ.

ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ സിറ്റി, ബുതീൻ അൽ സമർ, അൽ ഹർമാനിയ, അവാഫി, അൽ ദഖ്ദഖ, സുഹൈല, അൽ സീഹ്, ഷമാൽ മേഖലകളിൽ പുതിയ റോഡുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 500ൽ ഏറെ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു. ഖുസൈദാത്തിൽ നൂതന സംവിധാനങ്ങളോടെ വൻ മാലിന്യനിർമാർജന കേന്ദ്രമുണ്ട്. പ്രതിദിനം 500 ടൺ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാം.

സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ, ഡ്രെയിനേജുകൾ

വടക്കൻ മേഖലകളിൽ മഴ കൂടിയതോടെ മണ്ണിടിച്ചിലിനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തു പലയിടങ്ങളിലും കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ കൂറ്റൻ ഡ്രെയിനേജുകൾ നിർമിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് മലനിരകളിൽ നിന്നു റോഡുകളിലേക്കു പാറക്കഷണങ്ങൾ അടർന്നു വീഴുന്നതു പതിവാണ്. ഇതു പലപ്പോഴും ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പലയിടങ്ങളിലും താങ്ങുഭിത്തികൾ നിർമിക്കുകയാണ്. വാദി മേഖലകളിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.

കൂൺ മുതൽ കുക്കുമ്പർ വരെ

കൂൺ, തക്കാളി, വഴുതന, പീച്ചിങ്ങ, കാബേജ്, മാങ്ങ, കുക്കുമ്പർ എന്നിവയടക്കം 40 ൽ ഏറെ ഇനങ്ങൾ റാസൽഖൈമയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിളയുന്നു. ഹംറാനിയയിൽ സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഏക്കറുകളോളം കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട്. മലയോരങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഹൈടെക് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടപ്പാക്കുന്നു. കീടങ്ങളെ നേരിടാനും വളമിടാനും ഡ്രോണുകളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപ്പുകലർന്നു തീർത്തും തരിശായ ഭൂമിയുടെ 80 ശതമാനവും 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനാണു പദ്ധതി. ദിഗ്ദാഗയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യാപകമാക്കുകയാണ്.

