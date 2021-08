അർബുദത്തെയും കോവിഡിനെയും അതിജീവിച്ച് ബിബിൻ നേടിയത് തിളക്കമുള്ള വിജയം

ദുബായ് ∙ അർബുദത്തെയും കോവിഡിനെയും അതിജീവിച്ച ബിബിൻ ബൽദേവ് രാജിന് സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ തിളക്കമാർന്ന ജയം. എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവ അർബുദം മൂലം ബിപിന്റെ പഠനം ആശുപത്രികളിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും യുഎഇയിലുമായി നിരന്തരം ചികിത്സ നടക്കുന്നതിനിടെ പഠനം മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം തുടർന്നു. കാൻസർ നാലാം ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഈ വിദ്യാർഥിക്ക് പൊതു പരീക്ഷയിൽ 97.2 ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും 95 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്ക് നേടാനും കഴിഞ്ഞു.

ബർജീൽ ആശുപത്രിയിലെ അർബുദ വിഭാഗത്തിലെ പ്രഫസറായ ഹുമൈദ് ബ്ൻ ഹർമൽ അശ്ശാംസിയും ഡോക്ടർമാരും പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ നിരന്തരം പ്രചാദനം നൽകിയപ്പോൾ ബിപിന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടി . വിദ്യാർഥി കൗൺസിൽ ചെയർമാനും, സാമൂഹിക സേവനത്തിൽ രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്ത വിദ്യാർഥിയാണ് ബിബിൻ.

ലോകം മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലായപ്പോൾ പഠനം ഓൺലൈനായി. അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽവച്ച് ക്ലാസുകളിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കാനായി. സ്ക്രീനു മുന്നിൽ ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായെങ്കിലും തന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഒട്ടേറെപ്പേരും പഠിച്ചസ്കൂളും ഏറെ സഹായിച്ചൂവെന്ന് ജംസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ ബിപിൻ പറഞ്ഞു.

ദുബായ് ബർജീൽ ആശുപത്രിയിലെ പ്രഫ. ഹുമൈദ് അൽ ശാംസി

കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന കാൻസർ പ്രതിരോധിക്കാൻ പരിചയ സമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം മാത്രമല്ല അത്യാധുനിക മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രഫ. ഹുമൈദ് വ്യക്തമാക്കി.

ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കിമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയമാകുമ്പോഴും ഓൺലൈന്‍ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും പുസ്തകങ്ങൾ റഫർ ചെയ്യാനും ബിബിന് ആശുപത്രിയിൽ അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നതും അനുഗ്രഹമായി. അപൂർവമായി ബാധിക്കുന്ന യോയിങ് സർക്കോമ യോയിങ് കാൻസറാണ് ബിബിനെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ജലന്ദറിലെ അമേരിക്കൻ ഒാങ്കോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചികിത്സ തുടരുകയാണ്. രോഗപീഡ വകവയ്ക്കാതെ വിജയം കൈ പിടിയിലാക്കിയ പതിനേഴുകാരനായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയുടെ അതിജീവനം അറബ് മാധ്യമങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തോടെയാണു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

