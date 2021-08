2 പേരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം, നാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങാൻ നോക്കി; 3 മണിക്കൂറിൽ പ്രതിയെ പൊക്കി പൊലീസ്

റാസൽഖൈമ ∙ രണ്ടു പേരെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ശേഷം സ്വന്തം രാജ്യത്തേയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ രക്തക്കറയുമുണ്ടായിരുന്നു. ബോർഡിങ് പാസ് ലഭിച്ച ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

കുത്തേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പണം കടംവാങ്ങിയതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചത്. പരിസരവാസികളാണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊലീസിന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു.



വിവരം നൽകിയ നിവാസികൾക്ക് റാസൽഖൈമ പൊലീസ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ അലി അബ്ദുല്ല ബിൻ അൽവാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹകരിച്ച വിമാനത്താവളം അധികൃതർക്കും അദ്ദേഹം കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചു.



English Summary: Man, who stabbed two, arrested at airport within 3 hours