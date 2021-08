കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ വൻ പദ്ധതി; 21000 കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രയോജനം

ദുബായ്∙ കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെ ക്ഷേമവും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സപ്പോർട്ടിങ് ഔവർ ബ്ലൂ ആർമി എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി. പ്രതിവർഷം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചരക്കുമായി പോകുന്ന 21000 കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

കപ്പൽ ഉടമകളുമായും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുമായും ജോലിക്കാരുടെ കരാറുകൾ സംബന്ധിച്ചും ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ചും ഇടപെടലുകൾ നടത്തി പരമാവധി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഊർജ- അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കപ്പൽഗതാഗത മേഖലയിലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒൻപതാമത്തെ കേന്ദ്രമാണ് യുഎഇയെന്നും പ്രാദേശികവും രാജ്യാന്തരവുമായ 20000 കമ്പനികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഊർജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രി സുഹൈൽ അൽ മസ്റൂയി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിവർഷം 17ദശലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകൾ യുഎഇ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിർണായക സംഭാവന നൽകുന്ന ഈ മേഖല ആയിരക്കണക്കിന് കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് വിജയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

യുഎഇ തുറമുഖത്ത് കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെ വേതനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാതെയിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പൽ ഉടമകൾക്കും കമ്പനികൾക്കും എതിരെ നടപടികളുണ്ടാകും. യുഎഇയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകളിലെയും ഇവിടെ എത്തുന്ന വിദേശ കപ്പലുകളിലെയും ജോലിക്കാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രി സഭ പുതിയ നിയമം പാസാക്കിയതു ഈ മേഖലയിലെ സജീവ ഇടപെടലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ, ദേശീയ-രാജ്യാന്തര എൻജിഒകൾ എന്നിവരുമായെല്ലാം സഹകരണം വർധിപ്പിച്ച് ഒരു കപ്പൽജോലിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പൊതുവേദി ഒരുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഉതകുന്ന നയങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് നാസർ മാജിദ് അൽ ഖാസിമി വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ നടപടികൾക്ക് കഴിയുമെന്നും കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കപ്പലും യുഎഇ തുറമുഖത്ത് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യാന്തര സമുദ്രസഞ്ചാര സംഘടനയുടെ കാറ്റഗറി ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗം എന്ന നിലയിൽ യുഎഇ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് മന്ത്രാലയ ഉപദേഷ്ടാവ് ഹെസ്സ അൽ മലേകും വ്യക്തമാക്കി.

ജോലിക്കാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ഇന്റർനാഷനൽ ട്രാസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷനുമായി ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സൗജന്യ ചികിത്സ, കോവിഡ് വാക്സീൻ, ജോലിക്കാരുടെ സമയത്തുള്ള ഡ്യൂട്ടിമാറ്റം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. കപ്പൽ ജോലിക്കിടെ പകരക്കാർ വരാതെ നാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതിരുന്ന 214000 ജോലിക്കാരെ അതിന് യുഎഇയിൽ സഹായമേകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Ministry of Energy and Infrastructure launches the ‘Supporting our Blue Army’ initiative to improve quality of life for seafarers.