കോവിഷീൽഡ് സ്വീകരിച്ചവർക്കും യുഎഇയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച റസിഡൻസ് വീസക്കാർക്കും യുഎഇയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച് 14 ദിവസം പിന്നിട്ടവർക്കാണ് അനുമതി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി വിമാനകമ്പനികൾ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ദുബായ് വീസക്കാർക്കു മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്. യാത്രക്കാർ ജിഡിആർഎഫ്എ അനുമതി നേടണം. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച കോവിഡ് പിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പുറപ്പെടുന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പരിശോധനാ ഫലവും നിർബന്ധമാണ്.

ദുബായിൽ നിന്ന് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ യുഎഇയിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം, സന്ദർശക വീസക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.

