ഖത്തറിൽ 2 ഇന്റർചേഞ്ചുകൾ കൂടി തുറന്നു

ദോഹ∙ സൽവ റോഡിലെയും ഹലൗൾ സ്ട്രീറ്റിലെയും രണ്ടു പ്രധാന ഇന്റർചേഞ്ചുകൾ കൂടി പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി (അഷ്ഗാൽ) ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു. സൽവ റോഡിലെ ഫലേഹ് ബിൻ നാസർ, ഹലൗൾ സ്ട്രീറ്റിലെ ഹലൗൾ ഇന്റർചേഞ്ച് എന്നിവയാണ് നവീകരണങ്ങൾക്കു ശേഷം തുറന്നത്.

പഴയ ഹലൗൾ റൗണ്ട് എബൗട്ട് സിഗ്‌നൽ നിയന്ത്രിത ഇന്റർസെക്ഷനാക്കിയാണ് നവീകരിച്ചത്. ഇന്റർസെക്​ഷനുകൾ തുറന്നതോടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ അബു ഹമൂർ, അൽ മമ്മൂറ, എയ്ൻ ഖാലിദ്, അൽ വാബ്, അൽ അസീസിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമായി. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന എക്‌സ്പ്രസ് വേയായ സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് കോറിഡോറിനെയും ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നാണ് ഇന്റർസെക്​ഷൻ.

ഹലൗൾ സ്ട്രീറ്റിനെ സബാഹ് കോറിഡോറിലൂടെ ഫലേഹ് ബിൻ നാസർ ഇന്റർചേഞ്ചുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഒരു വശത്ത് സൽവ റോഡുമായും മറുവശത്ത് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രീറ്റുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: Ashghal opens two interchanges on Salwa Road and Haloul Street.