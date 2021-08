യുഎഇയിൽ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച 4 പേർ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചു

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ കോവിഡ്19 ബാധിച്ച 4 പേർ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,982 ആയി. 1,334 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായും 1,396 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായും ആരോഗ്യ –രോഗപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആകെ രോഗികൾ–6,95,619. രോഗമുക്തി നേടിയവർ–6,72,749. ചികിത്സയിലുള്ളവർ: 20,888. വിവിധ രാജ്യക്കാരാണ് രോഗബാധിതരെന്നും ഇവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



2,60,783 പേർക്ക് കൂടി പരിശോധന

രാജ്യത്ത് 2,60,783 പേർക്ക് കൂടി പരിശോധന നടത്തിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പും(വാക്സീനേഷൻ) വ്യാപകമായി നടന്നുവരുന്നു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയടക്കം ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നുമുതൽ കൂടുതൽ പേർ എത്തുമന്നതിനാൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. മാസ്ക് ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണം. ഇല്ലെങ്കിലും ഇൗ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പ്രയത്നത്തിന് വിലയില്ലാതായിപ്പോകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ദുബായ് കൺസ്യൂമർ ആപ്പ് വഴിയോ 600545555 എന്ന നമ്പരിലോ, Consumerrights.ae വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചോ വിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കണം.

