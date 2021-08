സദ്ദാം ഹുസൈനും മെഹ്ബൂബും കേരളത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പറയുന്നു, 'ലവ് യു മലയാളീസ്'

ദുബായ് ∙ പാക്കിസ്ഥാൻകാരായ സദ്ദാം ഹുസൈനും മെഹ്ബൂബ് ബഷീറിനും കേരളവുമായി എന്താണ് ബന്ധം? മറ്റൊന്നുമല്ല, സ്വന്തം നാടിനെ പോലെ ഇരുവരും നമ്മുടെ കേരളത്തെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കേരളം സന്ദർശിക്കണമെന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു മലയാളി മൊഞ്ചത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുമുള്ള ഇരുവരുടെയും ജീവിതാഭിലാഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഉറുദുവിലോ ഹിന്ദിയിലോ അല്ല, ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ!

മുഹൈസിന 4ലെ അൽ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെ മത്സ്യ–മാംസ വിഭാഗത്തിലാണ് 25 വയസ്സുള്ള ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മലയാളി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും മലയാളികളായതിനാൽ അവരുമായുള്ള രണ്ടു വർഷത്തെ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യക്കാർ മലയാളത്തെ നെഞ്ചേറ്റുകയായിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ലഹോർ സ്വദേശിയാണ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ. അല്‍ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെ ഉപയോക്താക്കളിൽ കൂടുതലും മലയാളികളായതിനാൽ മത്സ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്നവരോട് ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ ആദ്യം കുറേ വിഷമിച്ചതായി സദ്ദാം ഹുസൈൻ മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. മലയാളം പഠിക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ലാതായി. സഹപ്രവർത്തകരായ രണ്ടു മലയാളികൾക്ക് മലയാളമല്ലാതെ വേറൊരു ഭാഷയും അറിയില്ലായിരുന്നു. അവരെ ഉറുദു പഠിപ്പിക്കുക വലിയ പ്രയാസകരമാണെന്ന് തോന്നി. അതിലും ഭേദം തങ്ങൾ മലയാളം പഠിക്കുകയാണെന്ന് മനസിലാക്കി അതിനുള്ള തീവ്രയത്നം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് മെഹ്ബൂബ് ബഷീർ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും അത് ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മാറാൻ അധികനാൾ വേണ്ടിവന്നില്ല. ആദ്യം മത്സ്യത്തിന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുപഠിച്ചു. പിന്നെ, പതുക്കെ മറ്റു വാക്കുകളും.

മെഹ്ബൂബ്

അയല, മത്തി, അയക്കൂറ പിന്നെ പോത്തും...

ഇപ്പോൾ മത്സ്യവും ഇറച്ചിയും വാങ്ങാനെത്തുന്നവരോട് ശുദ്ധ മലയാളത്തിലാണ് സദ്ദാം ഹുസൈനും മെഹ്ബൂബും സംസാരിക്കുന്നത്. നല്ല പിടയ്ക്കുന്ന അയലയുണ്ട്, എടുത്തോളൂ.. ഞാൻ ഗ്യാരന്റി– മുഖം നിറയെ നറുപുഞ്ചിരിയുമായി മെഹ്ബൂബ് ആവശ്യക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വിളമ്പും. ഒടുവിൽ മീൻ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ജീവനക്കാരന്റെ ഉഷാറ് കണ്ട് വാങ്ങാനെത്തുന്നവർ ചോദിക്കും:

നാട്ടിലെവിടെയാ?

പാക്കിസ്ഥാനിലാ.. പഞ്ചാബ് ആണ് എന്റെ നാട്..

മെഹ്ബൂബിന്റെ മറുപടി കേട്ട് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലെത്തുന്നവർ അമ്പരക്കും. പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ മെഹ്ബൂബ് താൻ മലയാളം പഠിച്ച കഥ പങ്കുവയ്ക്കും. മലയാളികളേക്കാൾ നന്നായി പെരുമാറുന്ന ജീവനക്കാരൻ. ഉപയോക്താവ് തീർച്ചയായും അടുത്ത പ്രാവശ്യം തന്നെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഇൗ യുവാവിന് ഉറപ്പുണ്ട്.

സദ്ദാം ഹുസൈൻ

അതുപോലെ തന്നെയാണ് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കാര്യവും. ചിക്കനും മട്ടനും നല്ല നാടൻ പോത്തിറച്ചിയും വാങ്ങാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സദ്ദാമും മിടുക്കൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന പേര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ സ്വന്തം സദ്ദാമിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മറുപടിയില്ല. ബാപ്പ അങ്ങനെയൊരു പേരിട്ടു. അതുമായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇറാഖിലെ സദ്ദാം ഹുസൈനുമായി യാതൊരു ബന്ധമോ, ഇഷ്ടക്കൂടുതലോ ഇല്ല. നാട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെയും അനുജന്റെയും ഏക ആശ്രയമാണ് ഇൗ സദ്ദാം ഹുസൈൻ.

കേരളത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞു: കാണാൻ മോഹം; പക്ഷേ...

കൂടെ താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം സഹപ്രവർത്തകരായ മലയാളികൾ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിന്റെ മനോഹാരിതയും മറ്റും ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടും കേട്ടും കേരളം സന്ദർശനത്തിനായി മനസ്സ് തുടിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അടുത്തൊന്നും പൂവണിയില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം ഇരുവരുടെയും ഹൃദയത്തെ കൊളുത്തിവലിക്കുന്നു.

എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കേരളം സന്ദർശിക്കും– സദ്ദാം ഹുസൈനും മെഹ് ബൂബൂം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു: ആ സന്ദർശനമില്ലാതെ ഇൗ ജീവിതം പൂർണമാകില്ല. കേരളം സന്ദർശനത്തിന് മുൻപ് ഭാഷ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനി റൊട്ടിയും ഖുബൂസും ദാലും മട്ടൻ കടായിയും ചിക്കൻ ടിക്കയുമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തങ്ങള്‍ക്കിപ്പോൾ തനി കേരള വിഭവങ്ങളായ പുട്ടും കടലയും ദോശയും ഇഡ്ഡലിയുമൊക്കെയാണ് പ്രിയമെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു. ഇതൊന്നും കഴിക്കാത്ത ദിവസം നഷ്ടമാണെന്ന് പോലും കരുതുന്നു. ഇനി പാക്കിസ്ഥാനിൽ തിരിച്ചു ചെന്നാൽ കേരള വിഭവങ്ങളില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുവരുവരുടെയും മുഖത്ത് നിറ ചിരി.

അവിവാഹിതരായ സദ്ദാമിനും മെഹ്ബൂബിനും മലയാളി മൊഞ്ചത്തിമാരെ ജീവിത സഖിയാക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിൽ തീർത്ത അതിർത്തിയിലെ 'ചൂട്' ആ മോഹത്തെ കരിച്ചുകളയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക. എങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം, നടക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ– സദ്ദാം പറയുന്നു.

മമ്മുക്ക, ലാലേട്ടൻ.. പിന്നെ ദുൽഖർ സൽമാനും

സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം സിനികൾ കണ്ട് കണ്ട് ഇരുവരും മലയാള സിനിമയുടെ ആരാധകരായിരിക്കുന്നു. മലയാളം അറിയാവുന്നതിനാൽ, കഥയു‌ം സംഭാഷണങ്ങളും മനസിലാക്കി സിനിമ കാണുമ്പോഴുള്ള രസം ഒന്നു വേറെ. വികാരഭരിതമായ രംഗങ്ങളിൽ ഇരുവരും കണ്ണുകൾ തുടയ്ക്കുന്നു. ഇരുവർക്കും മമ്മുട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയുമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. എന്നാൽ, മെഹ്ബൂബിന് ദുൽഖർ സൽമാനോട് ഇഷ്ടം ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതലുണ്ട്. ദുൽഖറിനെ ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നു നേരിൽ കാണണം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം– മെഹ്ബൂബ് പറയുന്നു. സദ്ദാം ഹുസൈന് ലാലേട്ടനെയും. ഏഴു വർഷത്തെ മലയാളികളുമായുള്ള സഹവാസത്തിനിടയിൽ പാക്കിസ്ഥാനി സിനിമകൾ കാണാന്‍ പോലും മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു, ഇൗ യുവാക്കൾ.

പിണറായി വിജയന് ലാൽ സലാം

കേരളത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും മനസിലാക്കിയ സദ്ദാമിനും മെഹ്ബൂബിനും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ചൂടും പകർന്നുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മികച്ച നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ വക ലാൽസലാമെന്നും മെഹ്ബൂബ് പറഞ്ഞു.

മലയാളം പഠിച്ചത് ആവേശത്തോടെ

ഹരി ഷൊർണൂർ

സദ്ദാം ഹുസൈനും മെഹ്ബൂബ് ബഷീറും മലയാളം പഠിച്ചത് വളരെ ആവേശത്തോടെയും ആത്മാർഥതയോടെയുമാണെന്ന് ഇവരുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഹരി ഷൊർണൂർ പറയുന്നു. ജോലി സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പഠനം. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് കമ്പനി ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഒരു അന്യ രാജ്യക്കാരാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാൻ ഇരുവരും ഒരിക്കൽപ്പോലും ഇട നൽകിയിട്ടില്ല. മലയാളം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശീലനമൊന്നും ഇരുവരും നേടിയിട്ടില്ല. തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മലയാളികളെ പോലെ നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. കേരളീയ ഭക്ഷണവും സിനിമയും പാട്ടുമെല്ലാം ഇരുവർക്കും ഇഷ്ടം തന്നെ. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, സിനിമ കാണും, പാട്ടു കേൾക്കും നാട്ടുകഥകൾ പങ്കിടും. ശത്രു രാജ്യക്കാരാണെന്ന് പരസ്പരം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടേയില്ല. രാജ്യത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും അതിർത്തികൾ സ്നേഹസൗഹൃദത്താൽ മായുന്നത് തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് ഹരി ഷൊർണൂർ പറഞ്ഞു.

