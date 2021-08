പിതാവിന്റെയും യുവതിയുടെയും ക്രൂരത; പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ വീടുവിട്ട മലയാളി കുട്ടികൾ നാട്ടിലേയ്ക്ക്

ദുബായ്∙സ്വന്തം പിതാവിന്റെയും അയാളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന യുവതിയുടെയും നിരന്തര പീഡനത്തിനിരയായ രണ്ടു മലയാളി ബാലന്മാർ ഇന്നു (ചൊവ്വ) കേരളത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ഷാർജയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നു വീടു വീട്ടിറങ്ങുകയും ഒടുവിൽ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു 17, 12 വയസുള്ള കുട്ടികൾ. നാട്ടിലുള്ള മാതാവിന്റെയരികിൽ ഇവർ എത്തുന്നതു വരെ താൽക്കാലിക സംരക്ഷണത്തിനായി ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മുഖേന ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ടീം(സിപിടി) കേരളയുടെ യുഎഇ ഘടകമാണ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി കുട്ടികൾ ഇവിടെയാണു സുരക്ഷിതരായി കഴിയുന്നത്.



ഷാർജയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാവ് പിതാവുമായി പിണങ്ങി ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുൻപ് നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോയെങ്കിലും മക്കളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയായിരുന്നു മാതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ, ഭാര്യയുടെ ബന്ധു സ്ത്രീയുമായി അടുപ്പത്തിലായ പിതാവ് അവരോടൊപ്പം താമസിച്ചുവരികയും മക്കളെ ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നു പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടികളെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചതിനാൽ ഇരുവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസവും മുടങ്ങി. ശാരീരിക പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ഒരു മാസം മുൻപ് കുട്ടികൾ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയത്.

വീസയുടെ കാലാവധി തീർന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനാൽ രണ്ടു കുട്ടികൾക്കുമായി 1,67,000 ദിർഹം പിഴയൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു ദുബായ് എമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കി.. നഷ്ടപ്പെട്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞതുമായ പാസ്പോർട്ടുകൾക്ക് പകരം ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഔട് പാസുകൾ നൽകി. കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നു തങ്ങൾക്കെതിരെ കുട്ടികളുടെ പിതാവ് ചൈൽഡ് ലൈനിലും വിവിധ പൊലിസ് സ്റ്റേഷനികളിലും നൽകിയ കേസുകൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഒഴിവാക്കിയതായി സിപിടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം മഹമൂദ് പറക്കാട്ട്, യുഎഇ ഘടകം പ്രസിഡന്റ്‌ നാസർ ഒളകര, സെക്രട്ടറി ഷഫീൽ കണ്ണൂർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ തുടർപഠനം പൂർണമായും സൗജന്യമായി കോഴിക്കോട് മർകസ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി ഇന്നു (ചൊവ്വ– ഓഗസ്റ്റ് 10) രാത്രി 11.50 ന് ദുബായിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ വിമാനത്തിലാണ് കുട്ടികൾ യാത്ര പുറപ്പെടുക. തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സിപിടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ശാന്തകുമാറിന്റ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ചു മാതാവിനരികിലെത്തിക്കും.

English Summary: Malayali children who left home in Dubai due to father's torture will reach kerala tomorrow