ദുബായിൽ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ 6 പേർക്കു പരുക്ക്

ദുബായ്∙ കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദുബായിലുണ്ടായ 3 വ്യത്യസ്ത വാഹനാപകടങ്ങളിൽ 6 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതിലൊന്ന് 6 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടമാണ്. വാഹനം ചുവന്ന സിഗ്നൽ മറികടന്നതും മതിയായ അകലം സൂക്ഷിക്കാതെ വാഹനം സഞ്ചരിച്ചതിനാൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായതുമാണ് മറ്റ് രണ്ട് അപകടങ്ങൾ.



ഇന്ന് രാവിലെ ദുബായ്–അല്‍ െഎൻ റോഡിലാണ് 6 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇൗ പാതയിൽ വൻ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. വഹാനങ്ങളെ മറ്റു വഴിയേ പൊലീസ് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡില്‍ ഷാർജയിലേയ്ക്കുള്ള റൂട്ടിൽ 2 വാഹനങ്ങൾ കൂടിയിടിച്ചാണ് 3 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതെന്ന് ജനറൽ ഡിപാർട്മെൻ്റ് ഒാഫ് ട്രാഫിക് ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ കേണൽ ജുമാ ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാവിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്ററിനടുത്ത് എസ് യുവി മിനിബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് മിനി ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

