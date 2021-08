എല്ലാ പ്രായക്കാരും വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം

ദുബായ് ∙ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് എല്ലാവരും വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ. സിനോഫാം, ഫൈസർ വാക്സീനുകളുടെ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ, പ്രത്യേക പരിഗണന വേണ്ട വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ, ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാം. സിനോഫാം, ഫൈസർ വാക്സീനുകൾ സ്വീകരിച്ചു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്കു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കാം.

ദുബായ്, അബുദാബി വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (ഡിഎച്ച്എ) കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഏതാനും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഇതിനു സൗകര്യമൊരുക്കി. 12 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഫൈസർ സ്വീകരിക്കാം. 3 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സിനോഫാം സുരക്ഷിതമാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ദുബായിൽ ഡിഎച്ച്എ ആപ് വഴിയും ഫോണിലും വാക്സീനു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

ഫോൺ: 800 342. അബുദാബിയിൽ സേഹ ആപ് വഴിയും ഫോണിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഫോൺ: 800 50. ദുബായ് ഫൈസർ കേന്ദ്രങ്ങൾ: അൽ സഫ, സബീൽ, മിസ്ഹർ, നാദ് അൽ ഹമർ, അൽ ബർഷ, അപ്ടൗൺ മിർദിഫ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, ഹത്ത ആശുപത്രി. അബുദാബി ഫൈസർ കേന്ദ്രങ്ങൾ: അൽ ബഹിയ, അൽ ബനിയാസ്, അൽ ബതീൻ, അൽ ഫലാഹ്, മദീനത് ഖലീഫ, മദീനത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്, അൽ മഖത, അൽ സമ്ഹ ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, മുഷ്റിഫ് ചിൽഡ്രൻസ് സ്പെഷ്യൽറ്റി സെന്റർ, അൽ സഫർന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്ക്രീനിങ് സെന്റർ, സേഹ വാക്സിനേഷൻ സെന്റർ മെന, അൽ ബഹിയ ഡ്രൈവ് ത്രൂ സെന്ററുകൾ. ബുർജീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും വാക്സീൻ ലഭ്യമാണ്.

