പഴയ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പുതുക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാർഡ് ലഭിക്കും

അബുദാബി∙ പഴയ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പുതുക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാർഡ് ലഭിക്കുമെന്ന്‌ അധികൃതർ. കാലാവധിയുള്ള കാർഡ് കൈവശമുള്ളവർ പുതിയതു ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പുതുക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഇഐ ഡി എ ഹാപ്പിനസ്സ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ നാസിർ അഹ്മദ് അൽ അബ്ദൂലി അറിയിച്ചു.

നിലവിലുള്ള കാർഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാർഡ് നഷ്ടമാവുകയോ നാശമാവുകയോ ചെയ്താൽ പകരം നൽകുമ്പോൾ 'പുതിയ തലമുറ 'യിൽ പെട്ടകാർഡായിരിക്കും അപേക്ഷകർക്ക് നൽകുക. എന്നാൽ കാലാവധിയുള്ള കാർഡുള്ള സ്വദേശികളും വിദേശികളും പുതിയ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വികസിതവും ആധുനികവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പുറത്തിക്കുന്ന പുതിയ കാർഡ് വ്യാജമായി നിർമിക്കാനോ വിരങ്ങളിൽ കൃത്രിമം നടത്തി കബളിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമാണ്.

കൂടാതെ ഗാർഹിക ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ, പ്രവാസികളായ കാർഡ് ഉടമകളുടെ തൊഴിൽ തസ്തിക, ഗൃഹനാഥന്റെ വിവരങ്ങൾ, കാർഡ് വിതരണ എമിറേറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവര ശേഖരം വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഡ് വിവരങ്ങൾ വിവിധ കാര്യാലയങ്ങളുമായി ഓൺലൈൻ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കും.ലേസർ സാങ്കേതികതയിലാണ് കാർഡിൽ പേരുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്.ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സാങ്കേതിക നവീകരണമെന്ന് നാസിർ പറഞ്ഞു.

പുതിയ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. സ്മാർട് സംവിധാനങ്ങൾ, ഇഐഡിഎ വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ടൈപ്പിങ് സെന്ററുകൾ, ഹാപ്പിനസ്സ് സെന്ററുകൾ വഴിയും അപേക്ഷിക്കാം.

നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല

പുതിയ കാർഡാണെങ്കിലും ഈടാക്കുന്ന നിരക്കും കാർഡ് കാലാവധിയും പഴയത് തന്നെ ആയിരിക്കും. സ്വദേശികൾക്ക് 5,10 വർഷം കാലാവധിയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ലഭിക്കും. വിദേശികൾക്ക് അവരുടെ വീസയുടെ കാലാവധിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പുതിയ കാർഡ് കാലാവിധി. രണ്ട്, മൂന്ന് വർഷമാണ് വീസകളുടെ കാലാവധി.ഗോൾഡൻ വീസക്കാരാണെങ്കിൽ വീസ കാലാവധി ക്രമപ്രകാരം അഞ്ചോ, പത്തോ വർഷം കാലാവധിയുള്ള കാർഡും ലഭിക്കും.

English Summary: New emirates ID Card will be available when the old one is renewed