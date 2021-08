ഇനി എന്നു വരും മാവേലി!

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും കുവൈത്തിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഓണാഘോഷത്തിനു സാധ്യതയില്ല. കേരളത്തിലെ പ്രളയം കാരണം 2 വർഷവും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണയും മുടങ്ങിയ ഓണാഘോഷങ്ങൾ. ഇത്തവണയും നടക്കാനിടയില്ല. വെർച്വലായി നടക്കാനാണ് സാധ്യത.

ഓണാഘോഷത്തിൽ സാധാരണ മാവേലിയും കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഓണത്തിന് തുടങ്ങി ക്രിസ്മസ് വരെ നീളുന്നതാണ് കുവൈത്തിലെ ഓണാഘോഷം. ചെറുതും വലുതുമായ സംഘടനകളുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായി മാവേലിയും എത്തുമായിരുന്നു. `പ്രഫഷനൽ` മാവേലിയും `അമേച്വർ` മാവേലിയുമുണ്ട്.

പ്രതിഫലം വാങ്ങി വേഷം അണിഞ്ഞെത്തുന്നവരാണ് `പ്രഫഷനൽ` വിഭാഗത്തിൽ. സ്വന്തം സംഘടനകളുടെ ആഘോഷത്തിൽ സ്വയം സന്നദ്ധരായി വേഷമിടുന്നവരാണ് `അമേച്വർ` വിഭാഗത്തിലും. ചെലവേറിയ ദൗത്യമാണ് മാവേലി വേഷം. ആടയാഭരണങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന ചമയക്കാരുമുണ്ട്. `മാവേലി`യെ തന്നെ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നവരുമുണ്ട്. ഒരേ ദിവസം ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ ആഘോഷ വേദികളിൽ പര്യടനം നടത്തേണ്ടിവരുന്ന മാവേലിമാരുമുണ്ട്.

ഒരിടത്തെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി അടുത്തയിടത്തേക്കുള്ള ഓട്ടം. ഓട്ടത്തിനിടെ മാവേലിയെ പൊലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്ന പൊലീസ് അത്യപൂർവ വേഷത്തിൽ കാറിൽ കണ്ടയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അവസാനം കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാളുടെ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യമാണ് മാവേലിയെ രക്ഷിച്ചത്. ചരിത്രം മനസ്സിലായ പൊലീസ് മാവേലിയെ വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

മാവേലി വാഴ്ചയ്ക്ക് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിൽ കയറിയ മാവേലിയുടെ അരയിൽ തൂക്കിയ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്ത അനുഭവത്തിനും കുവൈത്ത് സാക്ഷിയായിട്. മാവേലിയുടെ കാലത്തും മൊബൈലുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് ജനം സംശയിക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വേദിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു മാവേലി. മാവേലി എഴുന്നള്ളത്ത് മത്സര ഇനമായും പരീക്ഷിച്ചു. എട്ടോളം മാവേലിമാരെ ഒരേ വേദിയിൽ എത്തിച്ചുള്ള മത്സരം.

നിറഞ്ഞ കുമ്പയും ആജാനബാഹുത്വവും മാത്രമല്ല മാവേലിക്ക് പഥ്യമെന്ന തോന്നലിനും ചില മാവേലിമാർ അവസരമൊരുക്കുമായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും അവസരം ഇല്ലാതായതിൽ ഖിന്നരാണ് `ആസ്ഥാന മാവേലിമാരിൽ` പലരും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വേദിയിൽ എത്താനും `എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ` നേരാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഇല്ലാതായത്.

മാവേലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആഘോഷത്തിന് ആവശ്യമായ മൊത്തം ചമയങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകാറുണ്ട്. `ആന`വരെയുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ. നാട്ടിൽനിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് എത്തിക്കുന്നവയാണ് ആടയാഭരണങ്ങൾ പലതും. ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഗോഡൗണിൽ കിടക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ -അജയഘോഷ് ഇടപ്പള്ളി ചമയം കലാകാരൻ.

പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചല്ല മാവേലി വേഷമിടുന്നത്. കൂട്ടുകാരൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ വേഷം കെട്ടിയിറങ്ങി. തരക്കേടില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും ആയപ്പോൾ അതങ്ങ് തുടരുന്നു. ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതായപ്പോൾ അവസരവും ഇല്ലാതായി. സാഹചര്യമൊത്താൽ ഇനിയും മാവേലിയായി എഴുന്നള്ളും -ഔസേപ്പച്ചൻ തോട്ടുങ്കൽ അബ്ബാസിയ.

