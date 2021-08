രണ്ടുദിർഹത്തിന് ബർഗർ, നഷ്ടപ്പെട്ടത് 70,000 രൂപ; ബ്രാൻഡഡുകാരെ വലവീശി വ്യാജ സൈറ്റുകള്‍

ദുബായ് ∙ ലാഭം നോക്കി ഓൺലൈനിൽ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരെ വീഴ്ത്താൻ വ്യാജ സൈറ്റുകളിലൂടെ വീണ്ടും വലവീശി തട്ടിപ്പുസംഘങ്ങൾ. പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും വ്യാജ സൈറ്റുകളിലൂടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നത് വ്യാപകമാകുകയാണ്. ഭക്ഷണ-വസ്ത്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ മറവിലാണ് സ്പോൺസേഡ് വ്യാജ സൈറ്റുകൾ വഴി തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു ദിർഹത്തിന് ബ്രാൻഡഡ് ഭക്ഷണം കണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് 70, 000 രൂപ നഷ്പ്പെട്ട സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് ബേയ്ക്കു സമീപമുള്ള പ്രമുഖ നിർമാണ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരി. നല്ല വിലയുള്ള ഭക്ഷണം പ്രത്യേക ഓഫറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകുമെന്ന പരസ്യം കണ്ടാണ് ഓഡർ നൽകിയത്. മുന്തിയ ബ്രാൻഡിന്റെ തനി പകർപ്പായിരുന്നു സ്പോൺസേഡ് വ്യാജ സൈറ്റ്. സ്പോൺസേഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുമില്ല. 49 ദിർഹത്തിന്റെ ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തു.

തുടർന്ന് ഒരു ട്രാവൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിളിയെത്തി. പണം കൈമാറ്റത്തിന് മുൻപ് പരിശോധിക്കാനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനായി ഒരു ഡോളർ ആദ്യം നൽകണമെന്നും അത് ഉടൻ തിരിച്ചു നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോളർ നൽകി. വൈകാതെ അവർ തിരികെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയതു. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ഥമായ ഈ ഇടപാടിൽ ദുരൂഹത തോന്നിയതോടെ വേഗം ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് പണം നൽകരുതെന്നും ഓർഡർ എടുത്തത് ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അൽപം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 3500 ദിർഹം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചയി സന്ദേശം ലഭിച്ചെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. സ്പെയിനിലെ ഒരു ഫോൺ നമ്പരാണ് തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചത്.

വിദേശനമ്പറിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ സന്ദേശമെത്തുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമയെ അറിയിക്കണമെന്ന് വനിത പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ രീതി ബാങ്കിന് ഇല്ലെന്നും അതേദിവസം ആറു പേർക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പണം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മറവിലുള്ള തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ വീഴുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. ഇനി ആരും ഇത്തരം തട്ടിപ്പിൽ വീഴാതിരിക്കാനാണ് ഇതു പറയുന്നതെന്നും ജീവനക്കാരി വ്യക്തമാക്കി. പ്രമുഖ വസ്ത്ര ബ്രാൻഡിന്റെ മറവിലും തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്.

അഞ്ച് ഡിസൈനർ വസ്ത്രങ്ങൾ 100 ദിർഹത്തിന് എന്ന രീതിയിലാണ് പരസ്യം. കാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി മതിയെന്നും തട്ടിപ്പുകാർ വ്യക്തമാക്കും. എന്നാൽ പാർസൽ കൈപ്പറ്റിയ ശേഷമാകും തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാകുക. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിലവാരം കുറഞ്ഞ പഴയ ഡ്രൈക്ലീൻ ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളാവും നൽകുക.

കോവിഡ് വാക്സീൻ ഫോൺവിളി വഴി തട്ടിപ്പ് നടക്കില്ല: ടിഡിആർഎ

ഫോൺ തട്ടിപ്പിൽ കുടുങ്ങുമോ എന്ന ഭയമില്ലാതെ വാക്സീൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച ഫോൺ വിളികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ടിഡിആർഎ (ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി) അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണം. ഫോൺ വന്നാൽ എടുത്തതു കൊണ്ടോ തിരികെ വിളിച്ചതു കൊണ്ടോ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചോർത്തുന്നെന്ന ആക്ഷേപം ശരിയല്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളോ മറ്റ് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളോ നൽകിയാൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. മിക്കപ്പോഴും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുക.

