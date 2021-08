മൂന്നിനും 17നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രം

ദുബായ് ∙ മൂന്നു മുതൽ 17 വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ദുബായ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക കോവിഡ്19 വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കി. ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടുത്തിടെയാണ് ഇൗ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്ക് അധികൃതർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന് അനുമതി നൽകിയത്. സിനോഫാം വാക്സീനാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക.

കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല



മൂന്നു മുതൽ 15 വയസുവരെയുള്ളവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമല്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. താത്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാം. മൂന്നു മുതൽ 11 വയസുവരെയുള്ളവർക്ക് സിനിഫോമാണ് നൽകുക. 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ളവർക്ക് സിനോഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈസർ ബയോണ്‍ടെക് സ്വീകരിക്കാം.

വാക്സിനേഷന് 46 ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ‌



മൂന്നു മുതൽ 17 വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്താൻ യുഎഇയിൽ ആകെ 46 ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങിയത്. ഷാർജ–19, ഫുജൈറ–10, റാസൽഖൈമ–9, അജ്മാൻ–4, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ–3, ദുബായ്–1 എന്നിങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ.

ചൈന, അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള വാക്സീൻ നിർമാണ രാജ്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അതേസമയം, മധ്യപൂർവദേശത്ത് ആദ്യമായി യുഎഇയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയത്. കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അനുവാദം നൽകിയതായി പൊതു ആരോഗ്യ വിഭാഗം അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒാഫ് ദ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒാഫ് ഇന്റർനാഷനൽ ഹെൽത്ത് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് പാൻഡമിക്സ് ചെയർമാനുമായ ഹുസൈൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ റണ്ട് പറഞ്ഞു. യുഎഇയിൽ പരീക്ഷണത്തിന് സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ടുവന്നത് 900 കുട്ടികളായിരുന്നു. ഉയർന്ന ക്രമീകരണങ്ങളോടെയായിരുന്നു പരീക്ഷണം.



English Summary: Ministry of Health and Prevention sets out Covid-19 vaccination centers for 3 - 17 age group