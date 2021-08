യന്ത്രത്തകരാർ: എയർ അറേബ്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

നെടുമ്പാശേരി ∙ഷാർജയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട എയർ അറേബ്യ വിമാനം യന്ത്ര തകരാറിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തിരമായി നിലത്തിറക്കി. യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി.

യാത്ര ഇനിയെപ്പോൾ എന്നറിയാതെ യാത്രക്കാർ ഇന്നലെ പകൽ മുഴുവൻ ആശങ്കയിലായി. തുടർന്നു രാത്രി ഒൻപതരയോടെ എത്തിയ വിമാനത്തിൽ ഇവരെ ഷാർജയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.ഇന്നലെ പുലർച്ചെ നാലരയോടെ പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് വിമാനമാണ് 20 മിനിറ്റിനു ശേഷം തിരിച്ചിറക്കിയത്.

വിമാനത്തിന്റെ ഒരു എൻജിന് തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പൈലറ്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കി വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയത്.

അഞ്ചു മണിയോടെ വിമാനത്തിൽ നിന്നിറക്കിയ 213 യാത്രക്കാരെ 11 മണിയോടെയാണ് ഹോട്ടലുകളിലേക്കു മാറ്റിയത്.

വൈകിട്ട് എത്തിയ എയർ അറേബ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിമാനത്തിൽ എൻജിനീയർമാർ എത്തി വിമാനത്തിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്.

