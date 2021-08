'സുകുമാരക്കുറുപ്പി'നായി നിർമിച്ചത് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ബ്രീഫ് കെയ്സ്; അക്കഥ ഓർത്ത് തൗഫീഖ്

ദുബായ്∙ 'സുകുമാരക്കുറുപ്പി'ന് ബ്രീഫ് കെയ്സ് നിർമിച്ചു നൽകിയത് ദുബായിൽ പ്രവാസിയായ കലാകാരൻ തൗഫീഖ് ആർ‌ട്സ്. ചാക്കോ കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി യഥാർഥ സുകുമാരക്കുറുപ്പിനല്ല, ദുൽഖർ സൽമാൻ വേഷമിടുന്ന സിനിമ 'കുറുപ്പി'ന് വേണ്ടി. ‌ദുബായിൽ കലാകാരനായ തൃശൂർ ചാവക്കാട് സ്വദേശി തൗഫീഖ് ആർട്സ് നിർമിച്ചത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന കുറേയേറെ ബ്രീഫ് കെയ്സുകൾ!



ദുബായിൽ നിന്നു നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1984 കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രീഫ് കെയ്സുമായി ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുറേ യാത്രക്കാർ നടന്നുപോകേണ്ടേതുണ്ട്. അതിനാണ് അത്രയേറെ ‌‌‌‌'കൈപ്പെട്ടി' നിർമിക്കേണ്ടിവന്നത്. രസകരമായ അക്കഥ ഒാർമിക്കുകയാണ് ദുബായിലെ രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ പ്രിയ കലാകാരനായ തൗഫീഖ് ആർട്സ്:

2019 ലായിരുന്നു ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം യുഎഇയിൽ ചിത്രീകരിച്ചത്. മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർക്കുള്ള ദേശീയ, സംസ്ഥാന അവാർ‍ഡുകള്‍ (കമ്മാരസംഭവം–2019) നേടിയ യുവ കലാ സംവിധായകൻ വിനീഷ് ബംഗ്ലൻ ആയിരുന്നു കുറുപ്പിന്റെ പ്രൊഡക് ഷൻ ഡിസൈനർ. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഗൾഫിലെത്തുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് നടക്കുന്ന കഥയായതിനാൽ ചിത്രത്തിന് കുറേ സാധനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു, അന്ന് മലയാളികളടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രീഫ് കെയ്സ് . എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാനാകുമോ? നാട്ടിൽ നിന്ന് വിനീഷ് ബംഗ്ലന്റെ അന്വേഷണം വന്നു. പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് അത് സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കുക വളരെ പ്രയാസമായിരിന്നു. ആ ബ്രീഫ് കെയ്സിനായി തൗഫീഖ് അലയാത്ത സ്ഥലമില്ല. പക്ഷേ, ഒന്നോ രണ്ടോ കിട്ടിയിട്ട് ഫലമില്ലല്ലോ. 40 എണ്ണം കണ്ടെടുക്കുക ഏതായാലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പിന്നെന്തു ചെയ്യും? തൗഫീഖിലെ കലാകാരൻ ഉണർന്നു. പഴയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് കെയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ആശയം. അജ്മാനിലെ കടകളിൽ കയറിയിറങ്ങി ബ്രീഫ് കെയ്സുണ്ടാക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി. മണിക്കൂറുകൾക്കകം ബ്രീഫ് കെയ്സ് റെഡി–ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡമ്മി.

ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിനു രണ്ടു നാൾ മുൻപെത്തിയ വിനീഷ് ബംഗ്ലനെ ബ്രീഫ് കെയ്സ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ 40 എണ്ണം വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കരുതിയത് അത് പഴയ ഒരു ബ്രീഫ്കെയ്സ് തന്നെയാണെന്നായിരിന്നു. അല്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയും എങ്ങനെയാണ് നിർമിച്ചതെന്ന് ആരായുകയും ചെയ്തു. അക്കഥ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നന്നേ ബോധിച്ചു. തുടർന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് കുറേയെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. കുറച്ച് പഴയ ബ്രീഫ് കെയ്സ് കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചു. അന്നു മുതൽ ബംഗ്ലൻ തൗഫീഖിനെ കൂടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ കാലത്തെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഫുജൈറ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. സ്വതന്ത്രമായി കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബംഗ്ലൻ അവസരം തന്നു. ആ ബന്ധം പിന്നീട് കുറുപ്പിന്റെ ഷൂട്ടിങ് തീരും വരെ തുടർന്നു. മംഗ്ലുരു, മൈസൂർ, ഉഡുപ്പി ഷെഡ്യൂളുകളിലും ബംഗ്ലന്റെ സഹ പ്രവർത്തകനായി.

ഉമ്മ പകർന്ന കല

ചെറുപ്പത്തിലേ ബാപ്പയെ നഷ്ടപ്പെട്ട തൗഫീഖിന് ഉമ്മയായിരുന്നു എല്ലാമെല്ലാം. ചിത്രകലയോടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇൗ യുവാവിന്‍റെ അഭിനിവേശം. അതറിഞ്ഞ് ഉമ്മ ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം പരിതാപകരമായപ്പോൾ പത്താം തരം കഴിഞ്ഞ് 1994ൽ തൗഫീഖ് അബുദാബിയിലെത്തി. പക്ഷേ, രക്തത്തിലലിഞ്ഞ ചിത്രകലയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സുവന്നില്ല. വിശ്രമവേളയിൽ ജോലി സ്ഥലത്തും ചിത്രരചന തുടർന്നു.

ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിത്ര കല പഠിച്ചിട്ടില്ല. സ്കൂൾ പഠനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അബുദാബിയിൽ എത്തി. അന്ന് 18 വയസ്സായിരുന്നു. മനസ്സിൽ പതിയുന്ന എന്തും ഓർത്തെടുത്തു കടലാസിൽ വരയ്ക്കും. ഈ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മാത്രം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അറിയില്ലായിരിന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച വിവരം മാത്രമാണ് ഉമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഉമ്മ തന്നെ പ്രചോദനം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഒരിക്കൽ അബുദാബിയിലെ കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അബുദാബി ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി റഈസ്ക്കയാണ് നീ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല, നിനക്ക് നല്ല ജോലി ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടു വന്നത്. അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അവർ ഒരു ദിവസം വന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു, അകമറിഞ്ഞ് അഭിനന്ദനം ചൊരിഞ്ഞു. വിലകൂടിയ ഒരു പേന സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ആർട് ടീമനോട് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ആവേശ് കുമാറായി കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കടയിൽ തൂക്കിയിടാൻ സമയം കണ്ടെത്തി–തൗഫീഖ് മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഉമ്മ മാത്രമേ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയുള്ളൂ. കുടുംബക്കാരടക്കം മറ്റെല്ലാവരിൽനിന്നും പഴിയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലും മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഇൗ ലോകത്ത് നിന്നു പോയതോടെ കലാ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പാടുപെട്ടു. പ്രോത്സാഹനത്തിന് പകരം ബന്ധുക്കൾ കുത്തു വാക്കുകളുടെ മെഡലുകൾ ചാർത്തിത്തന്നു. ഞാനറിയാത്ത, എന്നെ അറിയാത്ത ഇല്ലാക്കഥകളുടെ ഒരുപാട് മെഡലുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവരത് തന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആകെയുളള സമ്പാദ്യം എന്നെ അറിയുന്ന, ഒരുപാട് നല്ലവരെന്ന് എനിക്കു വിശ്വാസമുള്ള കുറേ സഹൃത്തുക്കൾ മാത്രം. അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബലദിയ(നഗരസഭ)യുടെ കച്ചറ കോരുന്ന ആളു മുതൽ ലോകത്തെ പല മേഖലകളിലും ഉന്നതമായ സഥാനം വഹിക്കുന്നവര്‍ വരെയുണ്ട്.

സിനിമയിലെ നല്ല ടെക്നിഷ്യന്മാരുടെ സഹായവും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. അതാണ് വലിയ ആശ്വാസം. സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് സാറിന്റെയും ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രന്റെയും പിന്തുണ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. കുറുപ്പിന് ശേഷമാണ് സൗബിൻ ഷാഹിർ–മമ്ത മോഹന്‍ദാസ് ജോ‍ഡികളുടെ മ്യാവൂ ലാൽജോസ് റാസൽഖൈമയിൽ ചിത്രീകരിച്ചത്. അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കലാസംവിധായകനായി കൂടെ നിന്നു. തുടർന്ന് കോവിഡ് കാരണം സിനിമാ ചിത്രീകരണം നിലച്ചപ്പോൾ ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലും വൈകാതെ മറ്റു ചിത്രങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങും.

ഡോൽസെ ഗബ്ബാനയുടെ കൂടെ

ലോകപ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയൻ ഫാഷൻ ഡിസൈർമാരായ ഡൊമനികോ ഡോൽസെ, സ്റ്റെഫാനോ ഗബ്ബാന എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി‌‌ അടുത്തിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് തൗഫീഖിന്റെ കലാ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. ഡോൽസെ ആൻഡ് ഗബ്ബാന ദുബായ് മാളിൽ നടത്തിയ ഫാഷൻ ഷോ പരിപാടിയിൽ അവരുടെ വിലകൂടിയ ഷൂസ്, ടി ഷേർട് തുടങ്ങിയവയിൽ തത്സമയം ചിത്രം വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പരിശീലനം നൽകിയതാകട്ടെ ഡൊമനികോ ഡോൽസെയും.

അപൂർവം ചിലർ കലാകാരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുവർണാവസരമായിരുന്നു അത്. യുഎഇയിലെ പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും വന്ന് ഷൂസിലും ടി ഷേർട്ടിലും മറ്റും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈന്‍ വരപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. വല്ലാത്ത വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജോലിയായിരുന്നു അത്. ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയാൽ ഉത്പന്നം പിൻവലിക്കേണ്ടിവരും. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമായിരിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഷോ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഉത്പന്നം നൽകേണ്ടവരുടെ പട്ടിക നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിപ്പോയത്, യുഎഇയിലെ പല പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അവ. അവരിൽ പലരുമാണ് തന്‍റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് ഡിസൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്! സിനിമാ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം ഡോൽസെ ആൻഡ് ഗബ്ബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും തുടർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തൗഫീഖിന്റെ തീരുമാനം.

ഹ്രസ്വചിത്ര രംഗത്തും തൽപരനായ തൗഫീഖ് ഒരുക്കുന്ന സ്നോർ(കൂർക്കം) എന്ന ചിത്രം വൈകാതെ ദുബായിൽ ചിത്രീകരണം നടക്കും. ലോകത്ത് എവിടെയും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഫോൺ:0527216621.

