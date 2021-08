കൊടുംചൂടിലും നഗരത്തിന് മോടികൂട്ടാൻ പൂക്കളും ചെടികളും; ദുബായ് ‘പൂത്തുലഞ്ഞ്’ നിൽക്കുന്നതിങ്ങനെ

ദുബായ് ∙ ദുബായിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ആരും ആദ്യം അതിശയിക്കുക ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിറയുന്ന പച്ചപ്പും നിരത്തുവക്കുകളിൽ നിറങ്ങൾ വാരിയണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പൂക്കളും കണ്ടാവും. റൗണ്ട് എബൌട്ടുകളിലും ജംങ്ഷനുകളിലുമെല്ലാം മോഹവർണങ്ങളിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഇവ ദുബായ്ക്കു സമ്മാനിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം വിവരണാതീതമാണ്. അതേസമയം, കടലുപോലെ പൂഴി മണ്ണുമാത്രം നിറയുന്ന ഈ മരുഭൂമി എങ്ങനെ ഇത്ര ഹരിതാഭവും വർണസമൃദ്ധവുമാകുമെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് കൗതുകം അത്ഭുതത്തിനും ആദരവിനും വഴിമാറുന്നത്.



50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുന്ന ചൂടിലും ഒരോ പുൽനാമ്പിനും എത്രമാത്രം പരിചരണമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെയും ഭരണസമ്പ്രദായത്തെയും നമിച്ചു പോകുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കും പോലെയാണ് ഒരോ ചെടികളെയും ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്നത്. നാലു കോടിയിലധികം ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ സ്പേസിന് (ആളോഹരി ഹരിതയിടം) മുകളിലാണ് ദുബായ്. രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിന് ആളൊന്നിന് 15 ചതുരശ്ര മീറ്റർ മതി. എന്നാൽ ദുബായിൽ അത് 26 ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ്. പ്രകൃതിയെ പച്ചപ്പണിയിക്കാൻ അത്ര ശ്രദ്ധയാണ് ഈ രാജ്യം നൽകുന്നുത്.

കോവിഡ് കാലത്തും കഴിഞ്ഞ വർഷം 72000 മരങ്ങളാണ് ദുബായിൽ നട്ടത്. ഈ ഹരിതശോഭ നിലനിർത്തുന്നതിനും പുതിയവ ലാൻഡ് സ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനു മറ്റുമായി പ്രതിവർഷം ശരാശരി 400 കോടി രൂപവരെയാണ് വകയിരുത്തുന്നത്. ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ എസ് സിഎഡിഎ (സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റാ അക്വസിഷൻ) സിസ്റ്റം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരോ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലും ചെറു ഹോസുകളെത്തുന്നു. അവയിൽ നിന്നു വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കൃത്യത വരെ അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് സംവിധാനമുള്ളത്. ഇതിന്റെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാനും ചോർച്ചയുണ്ടായാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം നിർത്തി പുതിയ ഹോസ് ബന്ധിപ്പിക്കാനുമെല്ലാം സാധിക്കും. മലിനജലം ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



നോട്ടം തെറ്റാതെ...



നോട്ടം തെറ്റാതെ എന്നു കുറിച്ചത് രണ്ട് അർഥത്തിലാണ്. ഒരോ ചെടിക്കും നോട്ടം തെറ്റാതെയുള്ള പരിപാലനമാണ് നൽകുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ നോട്ടം വല്ലാതെ തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലും പൂച്ചെടികൾ പാടില്ലെന്ന മനശ്ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് ഒരോ സ്ഥലത്തും ഇവ നടുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചെടികൾ ഇവിടെ നട്ടുവളർത്തുന്നതെന്നും ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലാൻഡ് സ്കേപ്പ് പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ വിഭാഗം മേധാവി ഹെസ്സ അൽ അതർ വ്യക്തമാക്കി.



ഹെസ്സ അൽ അതർ.

പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കൾ ഉള്ള ചെടികൾ. ഒരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും യോജിച്ച ചെടികൾ ആ സീസണിൽ വളർത്തും. അടുത്ത സീസണിൽ അവ മാറ്റി അപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്നവ നടും.ഇങ്ങനെവർഷത്തിൽ മൂന്നു തവണ ഇവിടെ പൂച്ചെടികൾ മാറ്റും. നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് ഒരു സീസൺ. പിറ്റൂണിയ പോലുള്ള അലങ്കാര ചെടികളാണ് അപ്പോൾ നടുന്നത്. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള വിന്റർ-2 സീസണിൽ വിങ്കോസ പോലുള്ള അലങ്കാര ചെടികളാണ് വയ്ക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരിയുള്ള വിന്റർ-1 സീസണിൽ ജമന്തി, സീനിയ തുടങ്ങിയ ചെടികളാണ് നടുന്നത്.

ഇതിനു പുറമേ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന ചെടികളും തണൽ മരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച തദ്ദേശീയ മരങ്ങളും ചെടികളും വയ്ക്കുന്നതിനു പുറമേ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അലങ്കാര ചെടികളുമാണ് നടുന്നത്. നടപ്പാതയരികിലും പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിലുമെല്ലാം ഗുൽമോഹർ, വേപ്പ്, ചരക്കൊന്ന, ഫൈക്കസ് വിഭാഗത്തിലെ വിവിധയിനം മരങ്ങളാണ് നടുന്നത്. എന്നാൽ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും യുഎഇയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷമായ ഖാഫ്, കരിവേലം, എലന്ത തുടങ്ങിയവാണ് വളർത്തുന്നത്.

വർസാൻ, ദുബായുടെ പൂക്കളം



ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു കീഴിലുള്ള വർസാനിലെ നഴ്സറിയിലാണ് ദുബായ്ക്കു വേണ്ട ചെടികളും മരങ്ങളുമെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 36 ഹെക്ടറിലുള്ള നഴ്സറി കാഴ്ചകളുടെ വിശാലലോകമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇ നാലു കോടി ഏഴുലക്ഷം ചെടികളാണ് ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഒരു കോടി അഞ്ചുലക്ഷം ചെടികൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രതിവർഷം ആറു കോടി പൂക്കൾ വിരിയിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഈ നഴ്സറിക്കുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് ചെടികളും മറ്റും വാങ്ങാൻ സൗകര്യവുമുണ്ട്.



ഭൂരിഭാഗം ജോലികളും യന്ത്രങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ, ഗ്രീൻ ഹൌസ്, സ്റ്റെം കട്ടിങ്ങിനായി ടണൽ ഹൌസ്, ബൂം ഏരിയ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് വർസാനിലെ നഴ്സറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ട്രേകളിൽ മണ്ണിട്ട് അടുക്കി വാഹനങ്ങളിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സൌകര്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നതെല്ലാം റോബട്ടുകളാണ്. ചെറിയ ട്രേകളിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള മിശ്രിതം ഉൾപ്പടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നുലഭിക്കുന്ന ചെറുതരി പാറകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താപനില ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഗ്രീൻ ഹൌസുകളിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള നന സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ജലം ചീറ്റിയുള്ള ബൂം രീതി, ഇബിബി, റെയിൻ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെയാണത്.



വിത്തു നട്ടുണ്ടാകുന്നവ പരിപാലിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലവും കമ്പ് കിളിർപ്പിക്കുന്നതിന് ടണൽ പ്രദേശവും ഉണ്ട്. ശുദ്ധജലമാണ് ഇവിടെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും പാഴാകെ പുനരുപയോഗിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. ഇവിടെ ട്രേകളിലെ വിത്തുകളിൽ നിന്ന് ചെറു കുരുപ്പ പോലെ കിളിർത്തു നിൽക്കുന്ന ഖാഫ് തൈകളാണ് പിന്നീട് കുറ്റൻ മരമായി വളരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം. കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ഇൻഡോർ ചെടികളുടെ വൻ ശേഖരവും ഇവിടുണ്ട്.



പ്രതിവർഷം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം ഇൻഡോർ ചെടികളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ദുബായിൽ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കു വേണ്ട ചെടികളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു ബാച്ച് ചെടികൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും അടുത്തവ തയാറായിരിക്കും. ഒരോ പ്രദേശത്തും നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പാലത്തിന്റെയും റൗണ്ട് എബൌട്ടുകളുടെയും മറ്റും സ്വഭാവവും രീതിയും അനുസരിച്ചാണ് ലാൻഡ് സ്കേപ്പിങ് നടത്തുക.

അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചെടികളും ഇവിടെ വളർത്തുന്നു. എക്സ്പോയിലേക്കു വേണ്ട ചെടികളും ഇവിടെയാണ് വളർത്തിയെടുത്തത്. ഇത്ര ശ്രദ്ധയോടെ പച്ചപ്പും പൂക്കളുടെ ഭംഗിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതു മൂലമാണ് ജിസിസിയിലെ ഏറ്റവും സുസ്ഥിര പട്ടണം എന്ന ബഹുമതി ദുബായ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇനിയും പടിയായി ഉയർന്ന് ആഗോള തലത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പച്ചപ്പട്ടണമാകാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ദുബായ്.



English Summary: Dubai is always in full bloom as flowers adorn streets roads