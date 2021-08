ലോകകപ്പിന് ശേഷവും ജനറേഷൻ അമേസിങ് ഖത്തറിൽ തുടരും

ദോഹ∙ ജനറേഷൻ അമേസിങ് പാരമ്പര്യം 2022 ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനൽ വിസിലിന് ശേഷവും തുടരുമെന്ന് സുപ്രീം കമ്മിറ്റി.

2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയുടെ പ്രധാന ലെഗസി പദ്ധതികളൊന്നാണ് ജനറേഷൻ അമേസിങ്. ലോകത്തെ മാറ്റി മറിയ്ക്കാൻ ഫുട്‌ബോളിന് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ 2010 ൽ ആരംഭിച്ച ജനറേഷൻ അമേസിങ്ങിലൂടെ ഖത്തറിലും ആഗോള തലത്തിലും ഗുണപരമായ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് പ്രചോദനം നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ജനറേഷൻ അമേസിങ് മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ മോസ അൽ മുഹന്നദി വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പിലെ ഫൈനൽ വിസിലിന് ശേഷവും മികച്ച പൈതൃകം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ജനറേഷൻ അമേസിങ് സജീവമായി തുടരും.

ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പത്തു രാജ്യങ്ങളിലായി 7,25,000 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ജനറേഷൻ അമേസിങ്ങിനുള്ളത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിവിധ സമൂഹങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മിക്കവരും തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതും പദ്ധതിയുടെ മികച്ച പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ സാദിഖ് റഹ്മാൻ, സലിം പുതിയോട്ടിൽ തുടങ്ങിയ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയ രോഗികൾക്ക് പരിചരണവും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടുവെന്നും മോസ അൽ മുഹന്നദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനറേഷൻ അമേസിങ്ങിന്റെ കീഴിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അധികൃതർ.

ഫുട്‌ബോളിലൂടെ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ അമേസിങിലൂടെ 2022 ലോകകപ്പിനകം 50 സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നായി പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഫുട്‌ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് നിർമാണം, കുട്ടികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും ഫുട്‌ബോൾ പരിശീലനം, യുവജന ശാക്തീകരണം എന്നിവയെല്ലാം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ അമേസിങിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിനകം ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

English Summary : Generation Amazing’s legacy will be felt long after the final whistle in 2022