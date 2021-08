കുതിപ്പ് വീണ്ടെടുത്ത് ഇന്ത്യ– ദുബായ് വാണിജ്യ ഇടപാട്

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യ– ദുബായ് വാണിജ്യ-വ്യാപാര ഇടപാടിന് പത്തരമാറ്റ് തിളക്കം. പെട്രോളിയം രംഗത്തെ തന്ത്രപ്രധാന സഹകരണത്തിനു പുറമേ സ്വർണ-വജ്ര, വാഹന, ടെലികോം മേഖലകളിലെ ഇടപാടുകളും കോവിഡ് വെല്ലുവിളികൾ മറികടന്നു കുതിക്കുകയാണ്.

ഈ വർഷം ആദ്യപകുതിയിൽ 6,700 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ആകെ ഇടപാട് 8,900 കോടിയായിരുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമായതോടെ വരും മാസങ്ങളിൽ വൻകുതിപ്പിനാണ് വഴിയൊരുങ്ങുക.

സഹകരണം ഇതര മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള കർമപരിപാടികൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ധാരണയായെന്ന് ദുബായ് കസ്റ്റംസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഹമ്മദ് മഹ്ബൂബ് മുസാബിഹ് പറഞ്ഞു.

ടൂറിസം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും. ടൂറിസം മേഖലകൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ റോഡ് ഷോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടത്തും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ– ദുബായ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതരും തമ്മിൽ സഹകരിക്കും.

യുഎഇ ശതവത്സര സംരംഭങ്ങളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എക്സ്പോയിലൂടെ രാജ്യാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തിരിച്ചുവരവിനു ദുബായ് അവസരമൊരുക്കും. 6 മാസം നീളുന്ന എക്സ്പോയിൽ ഒട്ടേറെ പുതിയ പദ്ധതികൾക്കും തുടക്കമാകും.

ഭക്ഷണത്തിലും സഹകരണം

ഭക്ഷ്യമേഖലയിലും ഇന്ത്യ-ദുബായ് സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമായി. ഭൗമസൂചികാ പദവി നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ നിന്നുള്ള മുല്ല, പിച്ചി, ജമന്തി, പനിനീർ പൂക്കൾ, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രാഗൻ ഫ്രൂട്ട്, മഹാരാഷ്ട്ര ജൽഗാവ് നേന്ത്രപ്പഴം, കശ്മീരി ആപ്പിൾ, കുങ്കുമപ്പൂ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി ദുബായ് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബസ്മതി ഇറക്കുമതി കൂടി. ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഇതു വൻ നേട്ടമാകും. പായ്ക്കിങ്ങിനും മറ്റുമായി ഒട്ടേറെ പേർക്കു ജോലിയും ലഭിക്കും.

ചരക്കുനീക്കത്തിനും രാജ്യാന്തര സഖ്യം

ദുബായ് തുടക്കമിട്ട 'വേൾഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാസ്പോർട്ടിന്' വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഇത് വാണിജ്യ-വ്യാപാര േമഖലയുടെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന സഖ്യമാണ്. തായ്‌ലൻഡ്, ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സഖ്യം വിപുലമാക്കും. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് സഹകരണ ശൃംഖലയിലൂടെ കൂടുതൽ അടുക്കാനും സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുമാകും. നൂറിലേറെ പ്രവർത്തന, സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. ഒട്ടേറെ കമ്പനികൾ ഇതിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞ ചെലവിലും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ചരക്കു നീക്കത്തിന് വെർച്വൽ കോറിഡോർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്കിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും കൃത്യവിവരങ്ങൾ അറിയാം. 24 ഫ്രീസോണുകളിലെ 18,000ൽ ഏറെ കമ്പനികൾ ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

English Summary : India-UAE trade relations poised to climb to new heights