പിസിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് യുഎഇ പിസിസി വേണ്ട

ദുബായ് ∙ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രകാര്യാലയത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് (പിസിസി) അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി യുഎഇ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല. മുൻപ് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ യുഎഇ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതിന് പണച്ചെലവിനു പുറമേ അറബിക്കിൽ നിന്ന് മൊഴിമാറ്റം നടത്താനും മറ്റും സമയമെടുത്തിരുന്നു.

ഇനി ഇന്ത്യൻ പിസിസി ആവശ്യമുള്ളവർ നയതന്ത്ര കാര്യാലയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ബിഎൽഎസ് കേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ മതി. നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സമയനഷ്ടവും പണച്ചെലവും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് എംബസി നടപടിയെടുത്തതെന്ന് കൗൺസിലർ എം.രാജമുരുഗൻ മനോരമയോടു പറഞ്ഞു.

English Summary : Indian Embassy in Abu Dhabi revises requirements for police clearance for Indian expats